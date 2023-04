Zeta Global Holdings: die KI-basierte Marketing-Plattform lieferte überraschend gute Zahlen in Q4!

Aktie im Aufwärtstrend, aber Short-Float-Anteil bei Zeta Global Hooldings (ZETA) immer noch bei 7.15 Prozent! Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: ZETA ISIN: US98956A1051

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das Wertpapier legte in den vergangenen sechs Monaten rund 42 Prozent zu und befindet sich in einem Aufwärtstrend. Auffällig ist das Gap-Up mit stark erhöhtem Handelsvolumen nach den Quartalszahlen vom 23. Februar.

Chart vom 17.04.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 10.49 USD

Meine Expertenmeinung zu ZETA

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in New York City bietet auf seiner Marketing-Plattform die Möglichkeit, Werbeausgaben auf Basis der Künstlichen Intelligenz effizient zu steuern. Der Kursprung bei den letzten Quartalszahlen war darauf zurückzuführen, dass diese deutlich besser als im Vorjahr ausfielen und auch besser als von den Analysten erwartet. Für die weitere Kursentwicklung könnte interessant sein, dass der Leerverkaufsanteil noch bei 7.15 Prozent liegt, was angesichts der bullischen Kursentwicklung relativ hoch ist. Bei einem weiteren Kursanstieg könnten Leerverkäufer gezwungen sein, die Aktien zurückzukaufen, was den Anstieg wiederum beschleunigen könnte.

Setup

Mögliches Setup: Auf der Oberseite setzen wir den Trigger über der Widerstandslinie knapp über 10.60 USD. Mit dem Stop Loss unter der letzten Tageskerze halten wir das Risiko klein. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 27. Februar. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ZETA.

Veröffentlichungsdatum: 18.04.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von