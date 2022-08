Zertifikate: Nasdaq-Rally geht vielen zu weit

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Anders als noch im Juli wird auch wieder viel auf steigende Kurse gesetzt. Nur bezüglich des Nasdaq, der zuletzt stark gestiegen ist, überwiegt die Skepsis. Hohe Umsätze weisen derzeit auch Öl-Zertifikate auf.



18. August 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Der Pessimismus scheint auch im Zertifikatehandel verflogen. „Die Stimmung ist wieder gut“, erklärt Markus Königer von der ICF Bank. „Es geht langsam nach oben, aber das ist vielleicht sogar besser.“ Simon Görich von der Baader Bank sieht allerdings auch viel konservatives, vorsichtiges Anlageverhalten. „Die letzten Wochen waren geprägt von der unveränderten Datenlage hinsichtlich Ukraine, Energiepreisen und Rezessionsängsten“, bemerkt der Händler.

Vor allem Zertifikate auf DAX, Öl und Gold werden Görich zufolge viel gehandelt. Auch Königer sieht den DAX als Basiswert vorne, gefolgt vom Nasdaq, Tesla, Brent, S&P 500, Amazon, Gold und Dow Jones.

„Der DAX-Anteil ist diesmal nicht so hoch wie sonst, es gibt also noch viele andere Underlyings, die interessieren“, stellt Königer fest. Klar in eine Richtung positionierten sich Anleger*innen beim DAX nicht, bullishe (DE000DFV96P0) und bearishe Produkte seien gleichermaßen gefragt. Auch Nasdaq-Zertifikate finden regen Absatz. Immerhin ist der Nasdaq 100 seit seinem Tief um über 20 Prozent gestiegen. „Seit der Nasdaq seine Sommerrallye gestartet hat, sehen wir erneut viel Nachfrage“, erklärt Christian Glaser von BNP Paribas. Als Beispiel nennt er ein Tracker-Long-Zertifikat mit Hebel 7 auf den Index (DE000PE7NDQ4). Königer zufolge setzen allerdings viele auf fallende Kurse. „Die fünf umsatzstärksten Nasdaq-Zertifikate sind alle Puts.“

Görich

Apple: Nähe zum Allzeithoch lockt

Auch was Einzelwerte angeht, dreht sich viel um US-Tech-Aktien. „Vor allem Zertifikate auf Apple waren sehr gefragt“, berichtet Glaser. „Das liegt zum einen an der relativen Stärke und der Nähe zum Allzeithoch, zum anderen aber auch daran, dass Warren Buffet sein ohnehin schon hohes Engagement noch einmal ausgeweitet hat.“ Gut an komme etwa das Tracker-Long-Zertifikat mit Faktor 4 (DE000PD4AAP7).

Als Trading-Basiswert sei Tesla außerdem wieder sehr gesucht, sowohl long als auch short. Als Beispiele nennt Glaser ein Tracker-Short-Zertifikat mit Faktor 5 (DE000PE5TSS9) und ein Open-End-Knock-Out-Call (DE000PD838C8). Bei der ICF Bank zählen Tesla, Amazon und Apple zu den beliebtesten Underlyings. Laut Königer dominieren bei Tesla die Calls. Beispiele sind Open-End-Knock-Out-Calls auf Tesla von Vontobel (DE000VQ1S3U7) und HSBC (DE000HG4GC29). Viel um gehe auch in Call-Optionsscheinen auf Apple (DE000TT7YVB4) und Amazon (DE000HG3P2N5).

Görich meldet ebenfalls viel Interesse an Produkten auf Apple, außerdem auf den dänischen Weltmarktführer in Offshore-Windenergie Ørsted (früher Dong Energy) und – dank der Zahlen – an Call-Optionsscheinen auf JP Morgan Chase (DE000SH728S0). „Das ist bei uns einer der meistgehandelten Werte.“ JP Morgan hat im abgelaufenen Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahresquartal und damit den Markt überrascht. Deutsche Aktien spielen als Underlying derzeit keine so große Rolle, wie die Händler berichten. Wenn überhaupt, wird laut Königer auf Bayer, Varta (DE000TT1N4C6), VW oder Biotech gesetzt.

Bei Öl gemischte Positionierungen, bei Gold meist Calls

Ebenfalls weiter großes Thema: der Ölpreis. Es ist viel Bewegung im Markt. Nachdem ein Barrel der Nordseesorte Brent im Juni in der Spitze noch mehr als 124 US-Dollar gekostet hatte, sind es aktuell nur noch 93,55 US-Dollar. „Der Preis ist sehr volatil“, bemerkt Glaser. Gefragt seien etwa Open-End-Knock-Out-Puts auf Brent (DE000PD9UKR9). Königer meldet Positionierungen auf wieder steigende und auf weiter fallende Preise. „Das ist sehr gemischt.“

Auch Gold wird stark beachtet, das Edelmetall findet sich auf der Liste der beliebtesten Basiswerte bei der ICF Bank immerhin auf Platz sieben. „Hier überwiegen Calls“, erklärt Königer. Nach dem neuen Allzeithoch von 2.069 US-Dollar im März war der Preis im Juli unter 1.700 US-Dollar gefallen. Aktuell sind es 1.762 US-Dollar. Glaser sieht wenig Aktivität bei den Edelmetallen. Auch das Währungspaar Euro/US-Dollar sei derzeit kaum gefragt.

Beliebt wie selten: Bund-Future-Zertifikate

Daneben wird der Zinsanstieg und die Entwicklung des Euro-Bund-Futures beobachtet. „Im Zuge der Notenbankaktivitäten in den USA und durch die EZB waren auch Bund-Future-Produkte unter den meistgehandelten Basiswerten. Dies ist nicht allzu häufig“, stellt Glaser fest. Viel um ging zum Beispiel in Mini-Future-Puts (DE000PD9QCK9) und -Calls (DE000PD9QCG7) auf den Euro-Bund-Future.

Etwas mehr Interesse an Kryptos

Wieder etwas belebt hat sich laut Königer das Geschäft mit Zertifikaten auf Kryptowährungen, etwa mit Open-End- Partizipationszertifikaten auf Ethereum (DE000VQ552V2) und Bitcoin (DE000VQ63TC1). „Viel ist das aber nach wie vor nicht.“ Der Bitcoin-Kurs hat sich leicht erholt, liegt mit aktuell 23.366 US-Dollar aber noch weit unter dem Allzeithoch bei fast 68.800 US-Dollar im November und den Jahresanfangskursen bei 48.000 US-Dollar.

von: Anna-Maria Borse, 18. August 2022, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.