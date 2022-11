ZertifikateAwards 2022: Triple perfekt gemacht

HypoVereinsbank onemarkets hat erneut das Rennen gemacht: Nach 2020 und 2021 wurde das Team auch in diesem Jahr in der wichtigen Jury-Gesamtwertung als „Bester Emittent“ im deutschen Zertifikatemarkt ausgezeichnet.

Darüber hinaus konnten zahlreiche weitere Top-Platzierungen erreicht werden, wie etwa der erste Platz in der Kategorie „Kapitalschutzzertifikate“.

„Wir sind stolz und glücklich über dieses weitere hervorragende Ergebnis“, freut sich Nikolaus Barth, Head of Sales Global Brokerage bei der UniCredit Bank AG. Immerhin, so Barth, seien die Zertifikate-Awards die führende Auszeichnung in der hiesigen Zertifikatebranche. Nun gelte es, nicht nachzulassen und auch in Zukunft das Beste zu geben.

