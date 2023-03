Zentralbanken kaufen weiter Gold ein

Im vergangenen Jahr kauften die Zentralbanken 1.136 Tonnen Gold ein, ein Rekord

Im Januar 2023 hat Singapur zugeschlagen und die Goldreserven um 45 Tonnen erweitert, so das World Gold Council. Damit hat Singapur so viel Gold in einem Monat gekauft wie seit Juni 2021 nicht mehr. Gleichzeitig ist es der höchste monatliche Kauf seit Beginn der Aufzeichnungen. Seit August 2000 gibt es diese Aufzeichnungen. Insgesamt besitzt Singapur jetzt fast 200 Tonnen Gold. Laut Schätzungen des World Gold Council haben die Zentralbanken insgesamt im Januar 2023 rund 77 Tonnen Gold zu ihren Goldreserven hinzugefügt. Im Monatsvergleich ergibt dies immerhin ein Plus von 192 Prozent. Durch diesen Goldkauf im Januar hat Singapur die Türkei auf den zweiten Platz verwiesen. Diese hat 23 Tonnen Gold eingekauft. China holte sich 15 Tonnen, nach 62 Tonnen im November und Dezember 2022. Damit dürfte China auf einem Goldschatz von 2.025 Tonnen Gold sitzen. Ebenfalls auf der Käuferliste befindet sich Kasachstan (vier Tonnen Gold).

Die Zentralbank von Usbekistan hat im Januar Gold verkauft und im Februar wieder zugekauft. Damit erhöhte das Land seine Reserven erstmals seit Oktober 2022. Rund 66 Prozent der Gesamtreserven von Usbekistan bestehen jetzt aus Gold. Weltweit besaßen alle Länder 2022 zusammen zirka 52.000 Tonnen Gold. Das World Gold Council hält Gold auch 2023 für ein gutes Argument. Denn es wird durch ein erhöhtes geopolitisches Risiko und einer wirtschaftlichen Verlangsamung attraktiv sein. Weitere Zukäufe von Zentralbanken sind wahrscheinlich. Auch private Anleger sollten es den Banken nachmachen und beispielsweise Aktienwerte von Goldunternehmen in ihrem Portfolio haben. Da wäre Mawson Gold mit seinem Rajapalot-Projekt in Finnland (Gold und Kobalt). In Schweden und in Australien bestehen Beteiligungen an weiteren Goldprojekten. Auch über gute Projekte verfügt Osisko Development. Es sind dies in Kanada das Cariboo-Goldprojekt, in den USA das Tintic-Projekt und in Mexiko das San Antonio-Goldprojekt.

