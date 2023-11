Zentralbanken kaufen verstärkt Gold ein - Goldanleger aufgepasst

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Es fehlt nicht mehr viel und die Zentralbanken brechen den Rekord an Goldzukäufen vom letzten Jahr

In den ersten neun Monaten 2023 haben die Zentralbanken weltweit ihre Goldreserven um netto 800 Tonnen Gold vermehrt. Im vergangenen Jahr hatten die Zukäufe eine Rekordmenge von 1136 Tonnen Gold erreicht. So zeigen die Zahlen des World Gold Council, dass die Zentralbanken, angetrieben durch geopolitische Unsicherheiten wie der Krieg im Gazastreifen, auf Gold setzen. Unter den Käufern machten gerade China und Polen jetzt von sich Reden. Die People's Bank of China beispielsweise hat sich im dritten Quartal 78 Tonnen Gold einverleibt, bei Polen waren es 57 Tonnen und die Einkäufe der Türkei schlugen mit 39 Tonnen zu Buche. Im Oktober hat sich China 23 Tonnen Gold gekauft. Das war der zwölfte Monat in Folge, indem sich die Kauflaune Chinas gezeigt hat. Die Goldreserven der People's Bank of China machen nun 2.215 Tonnen und damit einen Wert von rund 142,2 Milliarden US-Dollar aus. Beim Blick auf die gesamten chinesischen Währungsreserven sind dies aktuell allerdings nur zirka vier Prozent. Weitere Goldkäufe sollten also nicht überraschen. Ebenso wird mit weiteren Goldkäufen durch die polnische Zentralbank gerechnet. Denn sie hat das erklärte Ziel einen Goldanteil bei den Währungsreserven von 20 Prozent zu erreichen. Dieser liegt im Moment bei gut 11 Prozent. Seit Anfang des Jahres sind die Goldreserven der polnischen Zentralbank bereits um gut 100 Tonnen gewachsen, getoppt hat dies nur die chinesische Zentralbank. Neben geopolitischen Querelen stützen die Käufe der Zentralbanken den Goldpreis. Das ist es Zeit auch für private Investoren zu handeln und sich am Goldmarkt umzusehen, beispielsweise bei Gesellschaften mit guten Goldprojekten wie OceanaGold oder Victoria Gold. OceanaGold produziert Gold und Kupfer. Die Projekte liegen in den USA und auf den Philippinen. Auch Victoria Gold gehört zu den Goldproduzenten. Die Dublin Gulch Liegenschaft des Unternehmens liegt im Yukon.

