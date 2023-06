Zentralbanken kaufen Gold

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Besonders die Goldreserven der Vereinigten Arabischen Emirate sind in den vergangenen zwölf Monaten enorm angestiegen

Rund 41 Prozent mehr als noch vor einem Jahr bunkern die Goldspeicher der Vereinigten Arabischen Emirate. Damit ist das Land nicht allein, viele andere Zentralbanken greifen bei den Goldkäufen stark zu. Letztes Jahr haben die Zentralbanken insgesamt eine Rekordmenge von 1.136 Tonnen Gold ihren Reserven hinzugefügt. Das erste Quartal 2023 ist für den Zukauf von rund 228 Tonnen Gold verantwortlich. Unter den Käufern waren vor allem Schwellenländer wie China, Indien, Ägypten, Katar oder Singapur. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben in den ersten vier Monaten 2023 ihre Goldreserven um 9,1 Prozent erhöht. Dies entspricht rund 400 Millionen US-Dollar. Noch 2018 lagen nur Goldreserven von etwa insgesamt 309 Millionen US-Dollar in den Tresoren der Vereinigten Arabischen Emirate.

Weltweit besitzen die Zentralbanken so viele Tonnen Gold wie seit Jahrzehnten nicht. Ende 2022 hatten sie gut 35.000 Tonnen Gold in ihren Depots laut dem World Gold Council. Insgesamt kaufen Zentralbanken mehr Gold als sie verkaufen, sie sind Nettokäufer. Dabei gibt es Zentralbanken, die ihre Bestände nicht öffentlich machen. Werden Zentralbanken befragt, warum sie Gold kaufen, werden Argumente wie Diversifikation, niedrige Realzinsen oder Risikominimierung der Portfolios genannt. Auch internationale geopolitische Belange oder die historische Kursentwicklung des Goldpreises werden genannt. Auch für den privaten Investor dient Gold als Wertspeicher und Sicherheitsfaktor. Anleger, die einen Hebel auf den Goldpreis wollen, können sich Werte wie Victoria Gold oder Tudor Gold anschauen. Victoria Goldproduziert erfolgreich Gold in seiner Eagle-Goldmine im Yukon. Mit durchschnittlich 202.000 Unzen Goldproduktion in den ersten acht Jahren wird gerechnet. Tudor Gold besitzt das Treaty Creek Goldprojekt in British Columbia. Ein großes Diamantbohrprogramm für 2023 läuft gerade, es umfasst 25.000 Meter. Mit einer verbesserten Mineralressourcenschätzung (Gold, Silber, Kupfer) wird gerechnet.

