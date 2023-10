Zentralbanken horten höchste Goldbestände seit 20 Jahren! Ein Grund mehr, um in Goldaktien zu investieren!

Mit Aktien wie U.S. GoldMining an weiter steigenden Goldpreisen und einem MEGA-Wachstumspotenzial profitieren!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit dem 53.700 Hektar großem ‚Whistler‘-Projekt hat sich U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) wahrlich ein Ausnahme-Asset gesichert – und das zudem in Alaska und unweit der Hauptstadt Anchorage. Der nördlichste und zugleich größte US-Bundesstaat rangiert nämlich auf einem hervorragenden 4. Platz des 2021 ‚Investment Attractiveness Index‘ des renommierten Fraser-Institutes und ist damit aufgrund seiner bergbaufreundlichen Gesetze und herausragenden geologischen Gegebenheiten auch ganz offiziell ein globaler Hotspot für hochgradige Entdeckungen.

IPO als Startschuss für weitere ‚Whistler‘-Entwicklung!

Im April dieses Jahres konnte U.S. GoldMining erfolgreich ein 20 Mio. USD schweres IPO abschließen. Das zeigt auf beeindruckende Weise, wie heiß Investoren darauf sind, am ‚Power‘-Potenzial des hochgradigen ‚Whistler‘-Projekts teilzuhaben. Nicht zuletzt unterstreicht das IPO aber auch die Stärke von Tim Smith und Alastair Still, CEO respektive Vorstand von U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8). Ihre geballte fundierte Projektentwicklungserfahrung, ihre ausgewiesene Expertise und ihre exzellente Reputation haben eine wichtige Rolle dabei gespielt, das zur Entwicklung dieses Ausnahmeprojekts notwendige Kapital am Markt zu beschaffen.

Dass ‚Whistler‘ tatsächlich für „Multiplen Mehrwert für Investoren schaffen“ steht, dafür sprechen neben der illustren Führungsriege auch viele weitere Faktoren, die sowohl als Ensemble wie auch einzeln betrachtet, für dynamische Aha- und Auf-geht’s-Momente bei Anlegern sorgen:

Rekord-Ressourcen!

‚Whistler‘ verfügt über beeindruckende knapp 3,0 Millionen Unzen Goldäquivalent in der ‚angezeigten‘-Kategorie und zusätzlich über weitere sensationelle 6,45 Millionen Unzen Goldäquivalent in der ‚abgeleiteten‘-Kategorie. Das ist nicht nur mächtig viel, sondern sogar eine der größten Gold-Kupfer-Ressourcenschätzungen (Stand: September 2022) in Nord- und Südamerika überhaupt.

Multiples Potenzial!

Mit insgesamt drei Lagerstätten – ‚Whistler‘, ‚Raintree‘ und ‚Island Mountain‘ – und zudem mit herausragendem Explorationspotenzial bei weiteren Gold-Kupfer-Zielen, weist das ‚Whistler‘-Projekt gleich mehrere Wege hin zu großartigen Gehalten.

1A-Infrastruktur!

Mit dem Bau der West Susitna Access Road (WSAR) plant (und bezahlt) der Bundesstaat Alaska eine 8,5 Mio. USD teure, direkte und moderne Verbindung des West Susitna Mining District und damit auch von U.S. GoldMinings darin gelegenen ‚Whistler‘-Projekts, mit der bestehenden Straßen-, Eisenbahn-, Strom- und Hafeninfrastruktur. Bereits im Jahr 2025 sollen hierfür die ersten Spatenstiche erfolgen.

Rarität in der Goldprojekt-Rallye!

Mit seinen Rekord-Ressourcen und seiner beeindruckenden Größe ist ‚Whistler‘ eine der seltenen Perlen bzw. eines der wenigen bisher noch unerschlossenen ganzjährig zugänglichen Projekte in Alaska, die solche Dimensionen und Perspektiven aufweisen.

Erteilte Explorationsgenehmigung: Seit Mitte 2022 liegt U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) eine Explorationsgenehmigung für sein vielversprechendes ‚Whistler‘-Projekt vor. Seit kurzem sind bereits auch die ersten Bohrer vor Ort, um das initiale 5.000 Bohrmeter umfassende Explorationsprogramm in Angriff zu nehmen, gestützt von vorangegangenen Visualisierungs- und Modellierungsarbeiten und natürlich von detaillierten Zieldefinitionen. Für das kommende Quartal sind nun geometallurgische Untersuchungen geplant. Die Ergebnisse sowohl dieser Untersuchungen wie auch der Bohrungen werden die Basis, für die für nächstes Jahr geplante und mit Spannung erwartete vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie bilden.

Finanziell formidabel ausgestattet, mit Luft nach oben für lukrativen Einstieg!

Mit gerade einmal 12,3 Millionen ausgegebener und ausstehender Aktien, die aktuell für knapp unter 10 USD je Aktie gehandelt werden und einer Marktkapitalisierung von 123 Mio. USD (142 Mio. USD auf vollständig verwässerter Basis) steht U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) ganz sicher noch nicht an dem Platz, der diesem dynamischen Goldmarkt-Player tatsächlich zusteht. Schließlich sprechen die Rahmenbedingungen klar für sein weiteres unwiderstehliches Wachstum – und damit für einen schnellen Einstieg für all jene, die jetzt und gleich mehrfach von dieser günstigen Einstiegschance profitieren wollen.

So treibt ein historisch niedriges Realzinsniveau die Investoren in Richtung Gold, weil sie dadurch ihr Portfolio gewinnbringend diversifizieren können. Hinzu kommen auf institutioneller Seite die Zentralbanken, die im ersten Halbjahr des laufenden Jahres sage und schreibe 387 Tonnen Gold „bunkerten“, der höchste Wert eines Halbjahres seit über 20 Jahren!

Quelle: https://www.gold.org/goldhub

Wen mag es an dieser Stelle überraschen, dass Gold im zweiten Quartal 2023 einen Rekordpreis von durchschnittlich 1.976,- USD je Unze erreichte, was atemberaubende 6 % mehr sind als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und zudem 4 % über seinem bisherigen Rekordhoch aus dem 3. Quartal 2020.

Zu der immens anziehenden Nachfrage gesellen sich rückläufige Produktionsprofile und schrumpfende Reserven großer Projekte globaler Goldplayer.

Das schließlich schafft Raum für dynamische Senkrechtstarter wie U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8), die dank Ausnahme-Assets wie eben ‚Whistler‘ perfekt positioniert sind, um das „glänzende“ Aufwärtspotenzial des Goldmarkts im vollen Maße mitzunehmen. Wer jetzt einsteigt, kann mit Anteilen an U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) ein privilegierter Passagier auf der Goldrallye-Rakete sein.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: U.S. GoldMining, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: U.S. GoldMining, Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Dieser Werbeartikel wurde am 16. Oktober 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt.

