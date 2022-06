Am letzten Freitag hat der Bundestag die Wiedereinführung des sogenannten Nachholfaktors beschlossen. Dieser ist wichtiger Bestandteil eines komplexen Berechnungssystems für die Rente: Steigen die Löhne, so steigt auch die Rente. Sinken die Löhne, darf die Rente jedoch nicht ebenfalls sinken. Nach diesem Prinzip müsste eine immer weiter steigende Rente von der arbeitenden Bevölkerung getragen werden, auch in einer schlechten gesamtwirtschaftlichen Lage. Da dies weder gerecht noch umsetzbar ist, verrechnet der Nachholfaktor nun das eigentliche Sinken der Rente in Zeiten von negativer Lohnentwicklung mit dem zukünftigen Anstieg in Zeiten positiver Lohnentwicklung. So entsteht eine stabile Rente, die weiterhin an die Lohnentwicklung gekoppelt ist. „Seit 15 Jahren kommt das erste Gesetz, das unser Rentensystem zukunftsfester und generationengerechter macht“, so Jens Teutrine, Sprecher für Bürgergeld der FDP-Bundestagsfraktion. „Eine echte Zeitenwende in der Rentenpolitik, welche die liberale Handschrift in der Ampel-Koalition zeigt.“