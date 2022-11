Zeit für Goldminenaktien

Mit Goldminenaktien kann ein Anleger an der Goldpreisentwicklung teilnehmen

Das Risiko bei Goldminenaktien ist natürlich größer als bei Goldmünzen oder Goldbarren, welche kein Ausfallrisiko haben. Dafür wird ein Investor mit einem Hebel auf den Goldpreis belohnt. Wie es scheint, hat der Goldmarkt keine Angst mehr vor der aggressiven Zinspolitik der Fed. Das letzte Mal, als die Fed in den 1980er Jahren die Zinssätze so enorm nach oben angehoben hat, ist so wie heute die Rendite von zweijährigen Schuldverschreibungen um mehr als 50 Basispunkte über die zehnjährigen Renditen angestiegen. Eine bedeutende Inversion der Renditekurve ist also gegeben. Und einer Rezession ist immer eine Inversion der Renditekurve vorausgegangen. Daher ist beispielsweise Ole Hansen, Rohstoffstratege bei der Saxo Bank der Meinung, dass die Gefahr einer Rezession auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren ist. Das wird den Goldpreis stützen.





Die Inflation wieder auf den Zielwert von zwei Prozent zu bringen, das wird die Fed wohl nicht schaffen. Das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich und Ökonomen rechnen mit einer Inflationsrate von vier oder fünf Prozent. Für den Goldpreis kommt eine zinsbullische Stimmung, damit Optimismus auf. Steigt die Angststimmung der Anleger, sollte dies die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen ankurbeln. Wird Gold attraktiver, so werden es auch die Aktienwerte von Goldunternehmen. Wenn Gold preislich einen Boden bildet, muss man sehen, wie hoch der Goldpreis steigt. Die Unterstützung bei 1.675 US-Dollar je Unze ist gerade gegeben. Der rechtzeitige Einstieg in Goldminenwerte wie CanaGold Resources oder Chesapeake Gold könnte daher attraktiv sein. CanaGold Resources entwickelt in British Columbia das äußerst hochgradige New Polaris-Goldprojekt. Neueste Bohrergebnisse brachten bis gut 20 Gramm Gold je Tonne Gestein hervor. Das Hauptprojekt von Chesapeake Gold ist die Metates-Liegenschaft in Durango, Mexiko mit Gold, Silber und Zink. Diese enthält immens große unerschlossene Gold-Silber-Lagerstätten.





