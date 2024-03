Zeit die Pferde zu wechseln?

Wie wir in der letzten Woche berichteten, werden einige Akteure angesichts der Kursentwicklung des Bitcoins zunehmend nervös. Die Europäische Zentralbank fühlte sich gar bemüßigt, ein Hit Piece gegen die Kryptowährung zu veröffentlichen: „ETF approval for Bitcoin – the naked emperor’s new clothes“ (“ETF-Zulassung für Bitcoin – des nackten Kaisers neue Kleider“). Aus der Feder der EZB klingt das spaßiger als es wohl gemeint gewesen sein dürfte. Die stürmische Aufwärtsbewegung wurde dadurch zunächst jedoch nicht beeinträchtigt. Sowohl der Bitcoin als auch die in der letzten Ausgabe thematisierte Aktie von MicroStrategy (WKN: 722713), deren wesentlicher Geschäftszweck darin besteht, aktuell rund 190.000 Bitcoins zu halten, zogen bis Montag weiter dramatisch an. Es scheint eine regelrechte Fluchtbewegung aus den Fiatgeldern in Gang zu kommen. Auffällig ist hier aber, wie weit sich die Aktie inzwischen vom Coin entfernt hat, was wohl auch Ausdruck einer Spekulationsbereitschaft ist, die noch über die im Bitcoin hinausgeht. Am Dienstag setzte dann jedoch eine empfindliche Korrektur ein, was die Frage aufwirft, ob die Bitcoin-Story noch intakt ist.