Zauberwort „Small Modular Reactor“

Kleine modulare Reaktoren könnten von westlichen Herstellern produziert werden

Es gäbe keine Abhängigkeit von China oder Russland, ein Vorteil also. Es existieren mehrere SMR-Entwicklungsprojekte, unter anderem eines aus Frankreich. Tschechien will auch auf die Mini-AKWs setzen. Dies wurde durch den Südböhmischen Nuklearpakt bekräftigt, das für den Start des Vorhabens stehen soll. Dass Tschechien Atomkraftwerke in Südböhmen ausbauen will und außerdem einen Bau- und Forschungsstandort nahe der ostbayerischen Grenze errichten möchte, gefällt manchen Bayern nicht. Dabei wird es ohne Atomenergie noch lange kein ausreichendes Stromvolumen geben. Vielleicht sollte sich Bayern gleich einmal für seine Bevölkerung einen Teil des Stroms günstig sichern, um Unkenrufen etwas dagegen zu halten. Das Funktionsprinzip der kleinen Atomkraftwerke ist ähnlich dem der großen Atommeiler, nur die Leistung ist geringer und ebenso die Kosten fallen niedriger aus.





Aufgrund des brutalen Krieges Russlands gegen die Ukraine streben immer mehr Länder nach Unabhängigkeit. Fossile Brennstoffe sollen sauberer Energie weichen. Auch in Japan werden wieder Kernkraftwerke in Betrieb genommen. Momentan arbeitet nur ein kleiner Teil von fast 50 Reaktorblöcken. Über Laufzeitverlängerungen denkt Japan nach. Auch in den USA werden Investitionen in die Atomkraft von der Regierung gefördert, denn Uranreserven sollen aufgestockt werden. Weltweit stieg der Energiebedarf pro Kopf um zehn Prozent, die Weltbevölkerung wuchs in dieser Zeit um 27 Prozent. Der globale Energiebedarf ging um 39 Prozent nach oben. Rund acht Milliarden Menschen leben auf der Erde und noch wird Wachstum für die nächsten Jahre prognostiziert. Bis 2050 werden laut Schätzungen rund 9,71 und bis 2100 etwa 10,35 Milliarden Menschen die Erde bevölkern. Sie alle brauchen Energie. Mit der für die Atomenergie prognostizierten Renaissance sollten auch Uranunternehmen gute Zukunftsaussichten besitzen. Labrador Uranium besitzt aussichtsreiche Uranprojekte über eine Fläche von gut 150.000 Hektar in Zentral-Labrador und in Nord-Labrador. Auch Consolidated Uranium kommt bestens voran. Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und in den USA befinden sich ebenso wie ehemals produzierende Uran- und Vanadium-Minen in Colorado und Utah im Portfolio des Unternehmens.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Labrador Uranium (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/labrador-uranium-inc/) und Consolidated Uranium (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/consolidated-uranium-inc/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.