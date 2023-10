Zalando: (Turbo)-Calls mit 74%-Chance bei Kurserholung auf 24 Euro

Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) büßte zwischen dem Februar 2023 bis Anfang Oktober 2023 mit einem Kursrückgang von 45,81 Euro auf bis zu 19,89 Euro mehr als die Hälfte ihres Wertes ein. In den vergangenen Tagen konnte die schwankungsfreudige Aktie mit aktuell 21,53 Euro wieder die Marke von 20 Euro überwinden.

Obwohl der warme September dem Online-Modehändler sinkende Erlöse verursacht hat, bekräftigten Experten in ihren jüngsten Analysen in der Nähe des Rekordtiefes mit Kurszielen von bis zu 54 Euro (Warburg Research) ihre Kaufempfehlungen für die Zalando-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder kurzfristig auf 24 Euro erholen, wo sie zuletzt Anfang am 21.9.23 notierte, dann können risikobereite Trader mit Long-Hebelprodukten hohe prozentuelle Gewinne einfahren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 22 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 22 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD7F5P1, Bewertungstag 15.12.23, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 21,53 Euro mit 0,20 – 0,21 Euro quotiert.

Kann die Zalando-Aktie in spätestens einem Monat auf 24 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,30 Euro (+43 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,248 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,248 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL7T619, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 21,53 Euro mit 0,26 – 0,27 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 24 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,47 Euro (+74 Prozent) steigern - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,323 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,323 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD8R6X5, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 21,53 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro taxiert.

Legt die Zalando-Aktie auf 24 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,56 Euro (+65 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek