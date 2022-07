Zalando – Online-Händler bricht aus Seitwärtstrend nach oben aus!

Die Aktie des Online-Modehändlerslegte in der abgelaufenen Woche kräftig zu. Ende Juni revidierte der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr. Eine große Überraschung war die Botschaft für die Marktteilnehmer nicht. Gleichwohl waren einige Experten vom Ausmaß der Anpassung etwas überrascht. Die Rückkehr vieler Konsumenten in den stationären Handel und die sich eintrübende Wirtschaftsstimmung belasteten das Papier bereits seit Monaten. Vor rund einem Jahr notierte die Aktie noch über der Marke von EUR 100. Am Tag der Prognoseanpassung rauschte die Aktie kurzzeitig unter EUR 21. Seither haben allerdings die Bullen das Zepter in der Hand. Dass der ehemalige McKinsey-Mann Christoph Lütke Schelhowe im Herbst das Deutschland-Geschäft übernimmt kam bei den Investoren ebenfalls gut an. Eine Taube macht noch längst keinen Sommer und so macht eine positive Handelswoche für Zalando längst noch keine Trendwende. Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein Großteil der Analysten jedoch mittelfristig positiv für die Aktie gestimmt. Die Erwartungen der Marktteilnehmer sind nach der Prognoseanpassung seitens des Unternehmens bereits deutlich gesunken. Gleichwohl sind weitere Rücksetzer der Aktie nicht auszuschließen.

Chart: Zalando

Widerstandsmarken: 29,70/37,00/39,10 Euro

Unterstützungsmarke: 22,10/23,60/25,10/27,00 Euro

Die Aktie von Zalando bildet seit Herbst 2021 einen Abwärtstrend. Mitte Juni drehte die Aktie in einen Seitwärtstrend zwischen EUR 23,60 und EUR 27,00. Mitte dieser Woche ist die Aktie aus der Range nach oben ausgebrochen und kratzt aktuell an der Widerstandsmarke bei EUR 29,70. Gelingt der Ausbruch über das Level, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des eingeschlagenen Aufwärtstrends bis EUR 37,00. Unterstützung findet das Papier weiterhin in der kürzlich gebildeten Seitwärtsrange.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Euro Bonuslevel/Cap in Euro Letzter Bewertungstag Zalando HB82WH 33,66 22,00 42,00 16.12.2022 Zalando HB82WR 24,41 22,00 30,00 16.06.2023

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Zalando HB80PK 0,76 22,351144 3,93 Open End Zalando HB8BJK 0,59 24,032144 5,07 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Zalando HB7B7S 0,82 37,698129 3,64 Open End Zalando HB7D5Q 0,58 35,315323 5,16 Open End

Investmentmöglichkeiten Bonus Cap Zertifikate auf Zalando für eine Spekulation auf eine Seitwärstbewegung oder einen moderaten Anstieg der Aktie Turbo Bull Open End Optionsschein auf Zalando für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Turbo Bear Open End Optionsschein auf Zalando für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

