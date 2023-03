Zalando: Kernwiderstand wird getestet!

Der Kurs von Zalando hat eine lange Abwärtssequenz hinter sich. Ende Oktober 2022 wurde diese nach oben hin durchbrochen. Seit Ende September 2022 ist der Onlinehändler Gegenstand vermehrter Käufe. Die Stimmung für E-Commerce-Händler ist noch immer bullisch, obwohl die KGVs schon weit gestiegen sind.

Der Berliner Dax-Konzern Zalando streicht Hunderte Stellen. Die Firmenchefs Robert Gentz und David Schneider erklärten den Schritt am 21. Februar in einem Brief an die Arbeitnehmer und sagten, Zalando sei nicht dort, wo das Unternehmen sein sollte. Europas größte Modeplattform hat gerade während der Corona-Pandemie viele Arbeitsplätze geschaffen und zählt mittlerweile mehr als 17.000 Mitarbeiter. Einige Bereiche sind zu stark gewachsen und das Unternehmen ist zu komplex geworden, um schnell agieren zu können. Auch hochrangige Manager müssten gehen. Das verhaltene Konsumklima und die hohe Inflation machen Online-Händlern seit Monaten zu schaffen. Am 7. März öffnet Zalando die Bücher für das Geschäftsjahr 2022. Mit Spannung wird der Ausblick auf das laufende Jahr erwartet.

Zum Chart

Die seit Mitte Juli 2021 aufrechte Abwärtssequenz der Zalando-Aktie wurde Ende Oktober 2022 nachhaltig durchbrochen. An eine starke Kursperformance im Oktober reiht sich Anfang November ein „nach oben gerichteter Crash“. Vom partiellen Tief Ende September 2022 bei 19,18 Euro bis Dienstag, den 28. Februar 2023 bei 37,66 Euro hat der Kurs um rund 96 Prozent hinzugewonnen. Doch nach einer kurzen Konsolidierung nach dem „Squeeze“ ist der Kurs bis zum Widerstand bei 44,32 Euro hochgelaufen. Mittlerweile ist die Notierung etwas zurückgekommen und testet die Unterstützung bei 36,51 Euro. In diesem Zusammenhang muss auch erstmals die 200-Tage Linie unterschritten werden. Bricht der Kurs hier dennoch durch, sollte der Bereich bei 31,58 Euro angelaufen werden. Fundamental betrachtet wird die Luft dünner, nachdem das erwartete KGV 2022 bei mittlerweile 229,84 liegt. Bis 2025 wird mit einer Gewinnerhöhung von 829 Prozent auf einen Gewinn pro Aktie von 1,30 geplant, was ein erwartetes KGV 2025 von gegenwärtig 29,11 nach sich zieht. Kann die Planung eingehalten werden, wäre die als bullisch für die Aktie zu werten.

Zalando SE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

44,32 // 51,36 Euro

Unterstützungen:

36,51 // 26,28 Euro



Fazit

Der Kurs von Zalando hat eine lange Abwärtssequenz hinter sich. Ende Oktober 2022 wurde diese nach oben hin durchbrochen. Seit Ende September 2022 ist der Onlinehändler Gegenstand vermehrter Käufe. Die Stimmung für E-Commerce-Händler ist noch immer bullisch, obwohl die KGVs schon weit gestiegen sind.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN VV9CUQ) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Zalando in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,07 profitieren. Das Ziel sei bei 47,05 Euro angenommen (21,78 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 32 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 30,34 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 5,07 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VV9CUQ

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

12,28 – 12,32 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

25,49 Euro

Basiswert:

Zalando SE

KO-Schwelle:

25,49 Euro

akt. Kurs Basiswert:

37,55 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

21,78 Euro

Hebel:

3,07

Kurschance:

+ 77 Prozent

Quelle: Vontobel



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.