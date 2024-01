Zalando: Bankhaus Metzler sieht Kurspotenzial!

Eine Kaufempfehlung der Metzler Bank unterstützte den Erholungsversuch von Zalando. Metzler-Analyst Felix Jonathan Dennl sieht mittelfristig Spielraum, dass das Kursziel von 26 Euro erreicht wird und stuft die Aktie daher mit "Kaufen" ein. Nach Angaben des Einzelhandels wirkten sich am Dienstag auch gute Geschäftszahlen des Modekonzerns Urban Outfitters positiv aus. Mit dem jüngsten Kursrutsch näherte sich Zalando zunächst dem Rekordtief von 17,10 Euro, das aus dem Oktober 2014 stammt und kurz nach dem Börsengang erreicht wurde. Es stellt sich die Frage, ob dieses Tief aktuell unterschritten werden kann. Der damalige Ausgabepreis betrug 21,50 Euro. Im noch jungen Börsenjahr 2024 summieren sich die Zalando-Kursverluste jedoch immer noch auf rund 9,5 Prozent.

Zum Chart

Bereits 2023 waren die Papiere von Zalando mit einem Jahresminus von gut 35 Prozent Schlusslicht im deutschen Leitindex. 2022 waren sie mit einem Verlust von mehr als 50 Prozent Vorletzter gewesen. Die Bestmarke von fast 106 Euro von Mitte 2021 ist weit entfernt. Damals - mitten in der Corona-Pandemie - brummte der Online-Handel. Aktuell hat es den Anschein, dass der Kursverlauf zum dritten Mal seit Ende September 2022 die Unterstützung bei 19,13 Euro verteidigt. Zalando hat einen steilen Kursabstieg hinter sich gebracht und sollte vor dem Hintergrund der Kennzahl KGV fair bewertet sein. Die geplanten Gewinne weisen von 2023 bis 2026 steil nach oben. So steigt der erwartete Gewinn auf Basis 2023 um 465 Prozent, um im Jahre 2026 bei 1,72 zu landen. Das erwartete KGV 2026 liegt somit aktuell bei 11,07 Prozent. Dies entspricht nicht mehr der Bewertung eines Wachstumsunternehmens. Dennoch scheint es legitim, das geplante Gewinnwachstum als sehr sportlich anzusehen, obwohl sich der Unternehmensfokus auf das Gewinnmachen gelegt hat. Wachstum um jeden Preis ist bei Zalando Vergangenheit.

Zalando SE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

23,82 // 28,34 Euro

Unterstützungen:

19,13 // 17,10 Euro

Fazit Der Aktienkurs von Zalando erlitt hauptsächlich im Jahr 2022 beträchtliche Verluste. Mittlerweile haben die Marktteilnehmer ihre Wachstumserwartungen nach unten revidiert.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN VV68P9) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Zalando-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,36 profitieren. Das Ziel sei bei 23,82 Euro angenommen (9,02 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 22 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 17,10 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs 2,30 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 2,2 zu 1.

Open End Turbo Long auf Zalando SE Strategie für steigende Kurse



WKN:

VV68P9

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

4,39 - 4,41 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

15,01 Euro

Basiswert:

Zalando SE

KO-Schwelle:

15,01 Euro

akt. Kurs Basiswert:

19,19 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

9,02 Euro

Hebel:

4,36

Kurschance:

+ 105 % p.a.

Quelle: Vontobel

Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.