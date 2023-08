Zalando: Aktie angeschlagen!

Gemessen an den Kursniveaus aus dem Jahr 2021 summieren sich die Verluste in der Spitze auf rund 82 Prozent. Dies mag auch der Grund dafür sein, dass der Aktienkurs von Zalando in der aktuellen Marktphase trotz schlechter Nachrichten nicht maßgeblich nach unten ausbricht. Dennoch wurde der übergeordnete Abwärtstrend bestätigt und das Level von 23,82 Euro ins Visier genommen.

Die Aktien von Zalando sind gestern angesichts von Sorgen über mehr Konkurrenz nicht vom Fleck gekommen. Der Titel notiert auf dem niedrigsten Stand seit Mitte Juli. Um minus 0,62 Prozent auf 27,45 Euro ging es mit dem Papier leicht nach unten. Die Marktteilnehmer verweisen auf einen Bericht in der "Welt", demzufolge die chinesischen Billigmodekonzerne Shein und Temu ihre Artikel demnächst verstärkt auf dem deutschen Markt anbieten wollen. Die Plattformpläne der Chinesen drohten dem deutschen Online-Handel gefährlich zu werden, Dabei hat Zalando schon im abgelaufenen Quartal die Kaufzurückhaltung der Verbraucher zu spüren bekommen. Der Umsatz sank um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 2,6 Milliarden Euro, wie Europas größter Modehändler am 3. August mitteilte.

Zum Chart

Der ausgedehnte Kursabschwung der Zalando-Aktie von Anfang Juli 2021 bis Ende September 2022 hatte ein Ausmaß von rund 82 Prozent. Es folgte eine Erholung vom Tief von Ende September 2022 bei 19,18 Euro. Bis zum 3. Februar 2023 stieg die Aktie um rund 139 Prozent auf 45,81 Euro. Das Level bei 45,81 Euro wurde von Mitte Januar 2023 bis Anfang Februar mehrfach getestet, konnte aber nicht mehr signifikant überschritten werden. Nach dem Test der Widerstandszone reiht sich eine Konsolidierung ein, die aktuell noch immer Bestand hat. Das übergeordnete Abwärts-Momentum hat sich aber seit der Bildung des partiellen Tiefs bei 23,82 Euro am 7. Juli 2023 verringert. Im unmittelbaren Anschluss folgt ein seitwärts gerichteter Kurs, im Zuge dessen der übergeordnete Abwärtstrend zwischen 24. Juli und 9. August getestet wurde. Die Trendlinie konnte nicht gebrochen werden. Ein erneutes Abtauchen bis zum Level von 23,82 Euro erscheint wieder möglich.

Mit einem Open End Turbo Short (WKN JL3L6H) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Zalando-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,67 profitieren. Das Ziel sei bei 22,82 Euro angenommen (1,20 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 31,01 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,38 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

JL3L6H

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

0,74 – 0,75 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

34,83 Euro

Basiswert:

Zalando SE

KO-Schwelle:

34,83 Euro

akt. Kurs Basiswert:

27,45 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,20 Euro

Hebel:

3,67

Kurschance:

+ 60 Prozent

Quelle J.P. Morgan



