Zahlungsausfall der USA?

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, hat sich hinsichtlich des Streits um die US-Schuldenobergrenze zuversichtlich gezeigt. So bemerkte sie im US-Fernsehen, dass sie nicht davon ausgehe, dass die USA ihre Schulden nicht bezahlen können. Schließlich würde ein Zahlungsausfall „sehr, sehr negative Auswirkungen“ nicht nur für die USA, sondern für die ganze Welt bedeuten. Dabei unterstrich sie, dass es Momente gebe, in denen das Interesse des Landes Vorrang vor der Politik haben müsse. Die Anhebung der US-Schuldengrenze ist zwar nicht neu, allerdings wird diese immer wieder von politischen Gegnern blockiert. Im aktuellen Fall dürfte die Schuldengrenze zwischen Juli bis September erreicht werden. Sollte es dann zu keiner politischen Einigung kommen, droht den USA der Zahlungsausfall. In der Vergangenheit wurde ein Kompromiss durchaus auch erst in der letzten Sekunde vereinbart. Schließlich hätte die Zahlungsunfähigkeit der USA weltweite Verwerfungen zur Folge. Dies wissen auch die republikanischen Hardliner, welche eine Lösung im Vorfeld bislang blockieren.



Ende der steigenden Zinsen in den USA?



Da es bislang immer wieder zu einer Einigung gekommen ist, sehen die Marktteilnehmer auch dieses Mal das Risiko für überschaubar. So lässt sich zumindest in der Kursbildung noch nicht erkennen, dass man tatsächlich mit der Zahlungsunfähigkeit der USA rechnet. Vielmehr blicken die Anleger hoffnungsvoll nach vorne. Nachdem die Inflation in den Vereinigten Staaten weiter zurückgeht, wird ein Ende der steigenden Zinsen allmählich wieder als realistisches Szenario eingepreist. Für die FED-Sitzung im Mai rechnet man allerdings noch einmal mit einem leichten, letzten Zinsschritt um 25 Basispunkte. Allerdings sollte man sich nicht von einem möglichen Optimismus der Anleger anstecken lassen. Der langfristige Vergleich zeigt, dass ein Abschwung am Aktienmarkt meist erst nach dem Erreichen der Zinsobergrenze erfolgt ist.





Zwar geht auch hierzulande die Inflation zurück, nicht allerdings die so genannte „Kernrate“. Bei dieser werden die schwankungsintensiven Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert. Die Kernrate der europäischen Inflation lässt bislang keine Entspannung erkennen, so dass der Druck auf die EZB unverändert hoch bleibt. Davon könnte der Euro profitieren, der zuletzt auf ein neues Jahreshoch klettern konnte.Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-Trader