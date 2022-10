Yacimientos Petrolíferos Fiscales: mit dem Ölpreis Tango tanzen!

Der argentinische Staatskonzern Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) bohrt im Schiefer von Vaca Muerta in Südpatagonien! Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: YPF ISIN: US9842451000

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Öl- und Gasunternehmens aus Buenos Aires legte in den vergangenen sechs Monaten rund 28 Prozent zu. Der Rücksetzer vom Jahreshoch könnte für jene, die mit weiter steigenden Energiepreisen rechnen, eine ideale Einstiegsmöglichkeit in einen Long Trade sein.

Chart vom 14.10.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 6.66 USD





Meine Expertenmeinung zu YPF

Meinung: Yacimientos Petrolíferos Fiscales ist zu 51 Prozent in öffentlichem Besitz, wobei 26.01 Prozent im Besitz des argentinischen Bundesstattates sind und 24.99 Prozent von den Provinzen gehalten werden. Zur positiven Entwicklung trug neben dem Anstieg der Energiepreise der Vorstoß der Regierung bei, die Öl- und Gasproduktion in der Vaca-Muerta-Schieferformation in Südpatagonien voranzutreiben. Diese ist das zweitgrößte Schiefergasvorkommen der Welt und das viertgrößte für Schieferöl. Ziel ist es, die Abhängigkeit Argentiniens von Energieimporten zu reduzieren.

Setup

Mögliches Setup: Die kurze Tageskerze vom Freitag lässt eine dynamische Entwicklung in den nächsten Tagen erwarten. Falls es mit steigenden Öl- und Gasnotierungen nach oben geht, käme hier ein spekulativer Long Trade infrage. Wir sollten aber den Stopp Loss unter der Kerze vom Donnerstag relativ eng setzen und im Gewinnfall nachziehen. Falls Öl und Gas abstürzen, wäre das Setup auf Sand gebaut, daher sollten wir das Risiko durch gutes Money Management weiter eingrenzen. Die nächsten Quartalszahlen am 10. November sollten wir ebenfalls im Auge behalten. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in YPF.

Veröffentlichungsdatum: 15.10.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

