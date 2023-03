Xtrackers listet fünf an EU-Klimaindizes angelehnte ETFs

ETFs folgen EU-Zielen zur Treibhausgasreduktion, festgelegt durch Climate Transition Benchmarks, kurz CTB



Breit über Unternehmen, Länder und Sektoren diversifizierte Portfolios



Besonders geeignet für Anleger, die nachhaltig investieren wollen, ohne zu stark von marktbreiten Indizes abzuweichen Die DWS hat fünf neue Xtrackers-ETFs aufgelegt, die die Anforderungen der EU für Klimaindizes (Climate Transition Benchmarks, kurz CTB) erfüllen. Diese sind Teil des EU-Aktionsplans für nachhaltige Finanzen zur Förderung von Investitionen in Unternehmen mit geringerem CO2-Ausstoß. Die neuen Xtrackers-MSCI-Climate-Transition-UCITS-ETFs wurden am 8. März an der Deutschen Börse und am 9. März an der Londoner Börse notiert.

Die ETFs verwenden einen Index, der dem EU-Referenzwert Climate Transition Benchmark (CTB) entspricht. Sie bilden konkret verschiedene regionale Varianten des Index MSCI Select Sustainability Screened CTB Net Index ab, der im Einklang mit den Zielen des EU-Referenzwert CTB eine 30-prozentige Reduzierung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zu einem entsprechenden traditionellen Marktindex anstrebt sowie eine kontinuierliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität von sieben Prozent pro Jahr. Die Climate Transition Benchmarks gehören zur selben EU-Regulierung wie die Paris-Aligned-Benchmarks (PAB).1 Diese streben eine stärkere Reduzierung der Kohlenstoffintensität von 50 Prozent gegenüber dem traditionellen Marktindex an.

Die Xtrackers-MSCI-Climate-Transition-UCITS-ETFs adressieren durch die Konstruktion ihres jeweiligen Index zusätzlich die Indikatoren zur Messung der sogenannten Principal-Adverse-Impacts (PAIs). Die PAIs wurden in der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen eingeführt. Die Verordnung verlangt von Finanzunternehmen, dass diese regelmäßig über die wichtigsten negativen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts) der Unternehmen informieren, in die sie investieren. In den Climate-Transition-ETFs von Xtrackers werden 8 von 14 dieser Indikatoren explizit durch die Indexmethodik berücksichtigt – zum Beispiel durch Ausschlüsse jener Unternehmen, die durch Landverbrauch die Biodiversität am stärksten gefährden.

„Mit den neuen MSCI-Climate-Transition-UCITS-ETFs von Xtrackers erweitert die DWS ihre Palette an Anlagelösungen, die sich an den EU-Klimazielen orientieren. Die ETFs ermöglichen eine breit diversifizierte Anlage über Unternehmen, Länder und Sektoren bei gleichzeitig deutlich geringeren CO2-Ausstoß gegenüber einem Vergleichsindex“, sagt Simon Klein, Global Head of Xtrackers Sales bei der DWS.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1816&from=EN