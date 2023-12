Xiaomi: Das sind Ziele!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat aktuell einen kleinen Lauf. Auch wenn es am Freitag minimal nach unten ging. Der Titel verlor ca. -0,8 %. Die Notierungen sind insgesamt in einem Wochenverlauf indes um gut 9 % geklettert. Eine starke Entwicklung, so die Meinung von Beobachtern. Damit hatten tatsächlich wenige Beobachter gerechnet. Die Notierungen sind damit weiterhin in einem starken Aufwärtstrend, der vor allem ein neues Ziel kennt. 2 Euro sind aus der Sicht von Chartanalysten das Ziel, das dabei mindestens avisiert wird.

Wenn es gelingen würde, diese Hürde zu überwinden, wären sogar noch weniger Hürden in Sicht, die dem Titel durchaus im Weg stehen können.

Xiaomi: Neue Ziele?

Neue Ziele allerdings haben die Analysten derzeit lt. Marketscreener noch nicht formuliert, jedenfalls nicht in größerem Stil. Vielmehr sei das Kurspotenzial gegenwärtig bei etwa 14,51 % realistisch angesiedelt, so die durchschnittlichen Kursschätzungen für das Unternehmen. Die höchste Schätzung für die Aktie liegt bei einem Plus von mehr als 57 %. Damit aber sind die Herausforderungen für die Aktie enorm.

Denn: Der Wert hat nur ein KGV von ca. 21 bis 22. Das sind Zahlen, die vergleichsweise zu hoch sind, um aus wirtschaftlicher Sicht einen Anstieg um mehr als 55 % zu realisieren.

Die Notierungen sind allerdings charttechnisch in einer wichtigen Ausgangslage. Wenn es – wie oben beschrieben – gelänge, die Marke von 2 Euro zu überwinden, dann sind die Chancen besser als aktuell.

Die Stimmung insgesamt ist recht gut. Der Wert hat im laufenden Jahr ein Plus von gut 44 % geschafft. Das wiederum gilt statistisch betrachtet als klarer Aufwärtstrend. In Kombination mit den Schätzungen der Analysten sollte die Aktie dennoch zum Ende des Jahres einen relativ guten Lauf zumindest als Chance präsentieren können. Xiaomi wird aktuell damit stärker betrachtet als noch vor wenigen Tagen für möglich gehalten.

