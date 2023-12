Xiaomi-Aktie: Mächtiger Spurt!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi aus China hat am Donnerstag einen weiteren massiven Lauf nach oben initiiert und setzt die starke Phase fort. Der Titel hat dabei fast 3 % gewonnen. Tatsächlich konnte Xiaomi an vier Tagen einen Gewinn erwirtschaften. Die vormaligen Zahlen, die Xiaomi präsentiert hatte, so der Eindruck, haben nun doch noch geholfen.

Xiaomi hat es geschafft, in den vergangenen Monaten endlich wieder einen Gewinn zu erwirtschaften. Neue besonders wichtige Nachrichten sind seither nicht mehr aufgekommen. Dabei sind die Analysten mit einem Aufschlag von mehr als 14 % positiver Stimmung. Das würde zu Kursen – in Euro ausgedrückt – von mehr als 2 Euro führen können.

Xiaomi: Der Aufwärtstrend ist stark

Der Titel ist aktuell noch immer in einem Aufwärtstrend, der ausgesprochen stabil wirkt. In den vergangenen sechs Monaten gewann Xiaomi nunmehr ca. 42 %. Das reicht für den Befund: Die Aktie bleibt auf dem Weg in Richtung von 2 Euro!

