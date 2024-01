Xiaomi-Aktie: Jetzt ist es herausfordernd!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat am Freitag weitere -1,8 % abgegeben. Die Situation beginnt, herausfordernd zu werden. Denn der Titel hat damit inzwischen gut -10 % seit Jahresanfang verloren. Dies ist in einer Hinsicht indes nicht überraschend. Die Politik mischt sich quasi ein. Die USA wollen die Zolleinschränkungen für chinesische Unternehmen, so weit sie Mobiltelefone anbieten, erhöhen. Dies jedenfalls ist die aktuelle Debatte. Dass damit die Stimmung von Marktteilnehmer sich verschlechtert, ist wenig überraschend. Analysten sind und bleiben dennoch aktuell zuversichtlich für die Aktie von Xiaomi.

Analysten heben den Daumen!

Analysten sind demnach der Meinung, der Titel könnte sich noch um 29,8 % aufwärts schieben. Damit wären Kursgewinne auf deutlich mehr als 2 Euro verbunden. Der Markt wird vielleicht derzeit die Diskussion in den USA auch zu hoch gewichten. Was, wenn Xiaomi auf mehr als 2 Euro steigt?

