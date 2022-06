Xetra Gold: Starke Vorstellung – Gold glänzt wieder!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: 4GLD ISIN: DE000A0S9GB0



Rückblick: Gold gilt als Krisenwährung und ist in unsicheren Marktphasen gefragt. 5 bis 10 Prozent Gold im Portfolio gelten laut Experten generell als sinnvolle Beimischung, um ein längerfristig angelegtes Depot zu stabilisieren. Trotz der geopolitischen Spannungen stand Gold aber in letzter Zeit nicht auf den Kaufzettel der Anleger. Heute machte der Xetra Gold ETC einen Satz nach oben und notiert damit wieder über den EMA`s der Perioden 20 und 50. Das Risiko, Gold zu besitzen, ist minimal, während die Gefahren einer zunehmenden Entwertung des Papiergelds immer weiter zunehmen.

Meinung: Um von einem möglichen weiteren Anstieg des Goldpreises zu profitieren, kann man sich in dem Xetra-Gold ETC engagieren. Xetra-Gold ist das führende physisch hinterlegte Gold-Wertpapier in Europa. Der Gold-Bestand erhöht sich immer dann, wenn Anleger Xetra-Gold-Anteile über die Börse kaufen. Für jeden Xetra Gold-Anteilsschein wird im Zentraltresor genau ein Gramm Gold hinterlegt. Anleger könnten sich das physisch hinterlegte Gold auch ausliefern lassen. Saisonal könnte die beginnende Hochzeitssaison die Kurse zusätzlich beflügeln. Für einen Einstieg in den ETC spekulieren wir auf einen möglichen Pullback nach dem Breakout.

Chart vom 10.06.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 56.91 EUR



Setup: Bei einem Pullback in den Bereich von 56.50 Euro könnte die Eröffnung einer Long-Position in dem ETC aussichtsreich sein. Der Trade ließe sich nach dem Einstieg unter dem Tief der letzten Woche absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in 4GLD



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

