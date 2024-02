Xetra Gold: Notenbanken stocken ihre Goldreserven auf!

Rückblick

Gold nutzen die Menschen seit Jahrhunderten als Wertspeicher und auch als Krisenwährung. Sparer versuchen mit dem gelben Edelmetall ihr Vermögen vor Krieg und Inflation zu schützen. Auch wenn andere Anlagen rentabler wären, raten Experten dazu, einen Teil des Vermögens in Gold anzulegen. 5 bis 10 Prozent Gold im Portfolio werden dabei häufig als sinnvolle Beimischung empfohlen. Nach einer Seitwärtsphase der letzten beiden Monate zieht der Xetra Gold ETC jetzt wieder an.

Xetra Gold Chart vom 02.02.2024, Kürzel: 4GLD, Kurs: 60.67 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Ausbruch über 61 Euro würde ein technisches Kaufsignal generieren.

Mögliches bärisches Szenario

Beim Unterschreiten von 59.20 Euro sollte mit deutlich tieferen Notierungen gerechnet werden.

Meinung

Die Zentralbanken der Schwellenländer dominieren gerade die Goldkäufe. Allen voran die Bank of China, die ihre Goldreserven laut den Zahlen des World Gold Council allein in den ersten drei Quartalen um 155 Tonnen aufstockte. Bereits im Jahr 2022 deckten sich die Notenbanken weltweit mit Gold ein und kamen dabei auf einen Rekordwert von 1082 Tonnen. Die ersten neun Monate des Jahres 2023 lassen vermuten, dass der hohe Wert aus dem Vorjahr übertroffen wurde. Um von einem weiteren Preis-Anstieg des Goldpreises zu profitieren, könnte man sich in Xetra-Gold engagieren.

Meine Meinung zu Xetra Gold ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in 4GLD

Quellennachweis: https://www.gold.org/

