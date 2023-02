Xetra Gold: Das Edelmetall könnte bei einem Handelskrieg 2.0 wieder aufgegriffen werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Pullback Trading-Strategie

Symbol: 4GLD ISIN: DE000A0S9GB0

Rückblick: Gold gilt seit Jahrhunderten als Wertspeicher und Krisenwährung. Sparer versuchen mit dem Edelmetall ihr Vermögen vor Krieg und Inflation zu schützen. Auch wenn andere Anlagen rentabler wären, raten Experten dazu, einen Teil des Vermögens in Gold anzulegen. 5 bis 10 Prozent Gold im Portfolio wird dabei als sinnvolle Beimischung betrachtet. Nach einer Seitwärtsphase zog der Xetra Gold ETC im Jänner wieder an und schaffte den Sprung über dem SMA-200. Mit der Rally der Technologiewerte im Februar, stießen einige Anleger ihre Anteile ab, und wir sahen den Pullback zur 200-Tagelinie.

Meinung: Das Edelmetall könnte nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons in den USA nun wieder auf den Kaufzetteln der Anleger stehen. Börsianer befürchten negative Folgen auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China. Dieser Vorfall macht es wahrscheinlich, dass die USA die Verwendung chinesischer Technologien stärker begrenzen und gleichzeitig den Export von US-Technologie weiter zurückfahren. Die Folge könnte ein Handelskrieg 2.0 sein. Um von einem möglichen Anstieg des Goldpreises zu profitieren, kann man sich in dem Xetra-Gold ETC engagieren.

Chart vom 06.02.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 55.89 EUR

Setup: Bei Kursen über 56.10 Euro könnte die Eröffnung einer Long-Position in dem ETC aussichtsreich sein. Der Trade ließe sich nach dem Einstieg unterhalb der 200-Tagelinie absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in 4GLD

