X-Sequentials Trading für Zinsmärkte, Devisenpaare, Forex, und Commodities, Rohstoffe, für die 21. KW. 2023

Sehr geehrte Leser*innen,

die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen Nummer 551 ist soeben erschienen.

In der Ausgabe erhalten Sie aktuelle X-Sequentials Analysen, Kursprognosen und Handelssignale für die Zinsmärkte, Devisenpaare und Rohstoffe (Commodities). Damit sind Sie charttechnisch auf dem aktuellen Stand. Die neue Ausgabe für die Aktien-Indizes erscheint am Samstag, dem 20.5.2023.

Übersicht:

Bund Future: Es besteht eine Long-Position und es liegt ein zusätzliches Handelssignal vor.

30 Years US-Treasury Bonds Future: Es besteht eine Long-Position und es liegt ein zusätzliches Handelssignal vor.

US-Dollar Index: Es liegt ein Handelssignal vor.

EUR/USD: Es liegt ein Handelssignal vor.

GBP/USD: Es liegt ein Handelssignal vor.

USD/JPY: Es liegt ein Handelssignal vor.

BTC/EUR: Es liegt ein Handelssignal vor.

ETH/EUR: Es liegt ein Handelssignal vor.

Aluminium: Es liegt ein Handelssignal vor.

Silber: Es liegt ein Handelssignal vor.

Wheat (Weizen): Es besteht eine Short-Position.

Bund Future, 30 Years US-Treasury Bonds Future

Der Bund Future notiert seit geraumer Zeit zwischen 130,77 und EUR 140,30 Euro seitwärts. Der Schlusskurs am Donnerstag, dem 18.5.2023 lag bei 134,03 EUR.

Ein positives X-Sequentials X5 Kurmuster indiziert einen Kuranstieg bis maximal 158,2 EUR bis zum 20.9.2023.

Damit dieses Kursmuster greifen kann, ist es notwendig, dass die Marke von 130,77 EUR nicht unterboten wird.

Der 30 Years US-Treasury Bonds Future notiert zwischen $122,69 und $134,44 seitwärts.

Ein positives X-Sequentials X5 Kurmuster indiziert einen Kuranstieg bis maximal $155,250.

Damit dieses Kursmuster greifen kann, ist es notwendig, dass die Marke von $129,34000 nicht unterboten wird.

Der US-Dollar-Index schloss am Donnerstag, dem 18.5.2023 bei $103,455. Um den 9.6.2023 herum ist einen Hochpunkt zu erwarten. Eine X-Sequentials Kurszielzone fällt auf den Bereich von 104,90 Punkten bis 105,66 Punkten. Es ist damit zu rechnen, dass innerhalb dieser Kurszielzone ein Hochpunkt ausgebildet wird. Nach diesem Hochpunkt ist ein Kursrückgang bis $98 bis $96,85 zu erwarten. Bis zu diesem Hochpunkt am 9.6.2023, ist eine Kursschwäche beim EUR/USD, GBP/USD, BITCOIN/EURO und ETHEREUM/EURO zu erwarten.

Eine Kursstärke, bis der US$-Index einen Hochpunkt am 9.6.2023 ausbildet, ist bei den Währungspaaren bei den Währungspaaren "USD/CAD" und "USD/JPY" zu erwarten, wobei beim "USD/CAD" derzeit die Wahrscheinlichkeit der Formierung einer Seitwärtsbewegung überwiegt.

US-Dollar-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:



Die einzelnen Kursprognosen und Handelssignale für die Devisenpaare "US-Dollar-Index, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, BTC/EUR und ETH/EUR" erhalten Sie in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs.

CRB-Index, Brent Crude Oil, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen)

Der (Reuters/Jefferies) CRB-Index ist der rechnerische Mittelwert von 19 Rohstoff-Futures, die an den Terminbörsen gehandelt werden. Steigt jener CRB-Index, dann steigen auch die Kurse Rohstofftitel wie Brent Crude Oil, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen). Wenn der CRB-Index fällt, fallen die Kurse der zuvor erwähnten Rohstoffe. Die Rohstofftitel "Gold" und "Silber" besitzen in diesem Zusammenhang gegenüber dem CRB-Index einen Vorlauf.

Der CRB-Index fand zuletzt keine Unterstützung an einer X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei $264.3804, sondern fiel bis $256.5628. Der Schlusskurs am Donnerstag, dem 18.5.2023 lag bei 261.6635. Es ist nun der im letzten Sommer prognostizierte Kursrückgang bis $238 zu erwarten. Im Zusammenhang damit sind bei den Rohstofftiteln tiefere Kurse zu erwarten. Der CRB-Index bewegt sich derzeit in seitwärts Richtung. Diese Seitwärtsbewegung kann bis zum 2.6.2023 andauern.

CRB-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Die einzelnen Kursprognosen und Handelssignale für die Rohstoffwerte "CRB-Index, Brent Crude Oil, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen)"erhalten Sie in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs.

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage,

