X-Sequentials Trading: Bei den europäischen Aktien-Indizes ist bald ein finales Hoch zu erwarten!

eine neue Analyse der Aktien-Indizes zeigt, dass bei dem DAX Index, dem Euro Stoxx 50 Index und dem CAC 40 alsbald ein vorerst finales Hoch zu erwarten ist.

Auszüge aus der neuen X-Sequentials Trading Börsenbrief-Ausgabe:

DAX Index (Wichtig!):

Der aktuelle X-Sequentials Chart des DAX Index indiziert, dass alsbald ein Hochpunkt im Kursbereich von 18.095 bis 18.930 Punkten, ab dem 25.3.2024 (Streubereich ca. 4 Wochen) zu erwarten ist!

Diese Prognose geht aus dem X-Sequentials X7 Kursmuster aus dem Jahre 2022 hervor.

Euro Stoxx 50 Index:

Der Euro Stoxx 50 Index schloss am Freitag, dem 15.3.2024 bei 4.986,02 Punkten. Das Wochenhoch lag bei 5031,65 Punkten. Somit wurde das Folgekursziel bei 4.995 Punkten und knapp das bei 5.070 Punkten erreicht. Mit dem letzten Handelssignal wurden 85 Punkte gewonnen.

Beim Euro Stoxx 50 ist mit einem baldigen Hochpunkt, resultierend aus dem X-Sequentials Kursmuster aus dem Jahre 2022, zu rechnen. Maximales Aufwärtspotenzial besteht noch bis 5.280 Punkten. Ein Longeinstieg bis zu diesem Kursziel kann derzeit nur erfolgen, wenn der Euro Stoxx 50 Index bis an seine aktuelle Aufwärtstrendmarke bei 4.836 Punkten korrigiert.

CAC 40 Index:

Der CAC 40 Index schloss am Freitag, dem 15.3.2024, bei 8.164,35 Punkten.

Das Wochenhoch lag bei 8.218,07 Punkten.

Es wurde in der letzten Ausgabe ein Kursanstieg bis 8.110-8.160 Punkten prognostiziert. Diese Kurszielzone wurde überboten.

Es kann ein weiterer Kursanstieg bis 8.300 - 8.352 Punkten erwartet werden. Auch beim CAC 40 Index ist mit einem baldigen Hoch zu rechen. Maximales Aufwärtspotenzial besteht von 8.320 bis 8.730 Punkten. Dieses Kursziel resultiert aus dem X-Sequentials Kursmuster aus dem Jahre 2022. So lange der CAC 40 Index oberhalb seiner aktuellen Aufwärtstrendmarke bei 8.008 Punkten notiert, solange ist der Aufwärtstrend intakt. Mit dem letzten Mandelsignal wurden 132 Punkte gewonnen. Neues Handelssignal: Long bei Erreichen der Marke von xxxx Punkten. Stopp bei xxxx Punkten. Kursziel bei xxxx Punkten. Der Stopp ist nach Positionseröffnung und einem positiven Schlusskurs oberhalb von xxxx Punkten auf xxxx Punkte nachzuziehen.

