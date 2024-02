X-Sequentials Trading: Erwarteter Hochpunkt bei den Aktienindizes ist eingetreten!

am 30.1.2024 wies ich bei einem Stand von 38.327 Punkten darauf hin, dass sich der Dow Jones Industrial Index (DJI) nahe einem Hochpunkt befindet (https://technical-trading-profits.com/dow-jones-industrial-index-hochpunkt-in-sicht/).

Der DJI stieg daraufhin bis zum 12.2.2024 auf 38.927,08 Punkte an und notierte am gestrigen Dienstag, dem 13.2.2024, bei 38.039,86 Punkten, was einem Minus von 887,22 Punkten entspricht.

Der DJI schloss am Dienstag, dem 13.2.2024, bei 38.272,76 Punkten.

Somit folgte der Dow Jones Industrial Index der X-Sequentials-Prognose (siehe auch "X-Sequentials Trading Börsenbrief 593: Hochpunkt bei den Aktienindizes in Sicht!" Link: https://technical-trading-profits.com/x-sequentials-trading-boersenbrief-593-hochpunkt-bei-den-aktien-indizes-in-sicht/).

Beim Stand von 38.327 Punkten wäre regulär eine Seitwärtsbewegung gefolgt von einem Kursrückgang bis auf 37.505 Punkte bis 37.451 Punkte zu erwarten gewesen, jedoch schob sich der DJI höher (Die Aussage "Erst bei Überbieten der Marke 38.520 Punkten kann die direkte Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 41.080 Punkten eintreten" wurde in der darauffolgenden X-Sequentials Trading Börsenbrief Ausgabe auf den neuesten Stand gebracht. Die obere Begrenzung lag mittlerweile bei 39.100 Punkten). In den meisten Fällen ist dann ein Kurssturz zu erwarten. Dieser ist eingetreten, und der Dow Jones Industrial Index bildete wie erwartet einen Hochpunkt aus. Weiterhin ist ein Kursrückgang bis mindestens 37.505 Punkten bis 37.451 Punkten zu erwarten.

Der Stoppkurs der laufenden Short-Position konnte bereits um 82 Punkte unter den Einstieg gesetzt werden.

Mit den letzten X-Sequentials-Kursprognosen wurden folgende Gewinne erzielt:

Dow Jones Industrial Index: +640 Punkte

Dow Jones Industrial Index: +1246 Punkte

Dow Jones Industrial Index: +845 Punkte

Dow Jones Industrial Index: +1016 Punkte.

Dow Jones Industrial Index 1 Tages-Chart:

Zur Grafik





Sie finden im X-Sequentials Trading Börsenbrief Analysen, Kursprognosen und Handelssignale für die Aktien-Indizes, alle DAX 40 Index-Aktien, Zinsmärkte, Forex und Rohstoffe. Der X-Sequentials Trading Börsenbrief erscheint wöchentlich per E-Mail und Abonnentenzugang zum Lesebereich.



12-Monatsabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief für den Sonderpreis von 499 EUR anstatt 999 EUR

12-Monatsabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief für den Sonderpreis von 499 EUR anstatt 999 EUR

Seit Januar 2012 wurden 1234 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 1046 Handelssignale Gewinner und 278 Handelssignale waren Verlierer.

Das ergibt eine Trefferquote von 84,76 %.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 21.1.2024 bei 195.777 Punkten.

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot Performance:

https://i0.wp.com/technical-trading-profits.com/wp-content/uploads/2024/01/DevinSageTradingPerofrmance21Januar24.png?reSIZE=2%2C719&ssl=1

Nachfolgend eine Auflistung der Handelsergebnisse vom 19.10.2023 bis zum 21.1.2024

des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen:

Airbus Aktie: +790 Cent,

Brent Oil: +257 Ticks/Punkte,

Aluminium: +1011 Ticks/Punkte

Aluminium: +290 Ticks/Punkte,

Aluminium: +4 Ticks/Punkte,

Bitcoin/Euro: +734 Pips/Punkte,

Ethereum/Euro: +829 Pips/Punkte

EUR/USD: +156 Pips,

GBP/USD: +527 Pips,

USD/JPY: +633 Pips,

USD/CAD: +559 Pips,

USD/CAD: +83 Pips,

US-Dollar-Index: +445,9 Pips,

Dow Jones Industrial Index: +1246 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +845 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +1016 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +197 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +400 Punkte,

DAX Index +242 Punkte,

Nasdaq 100 Index +710 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index +10 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: +160 Punkte,

CAC40 Index +10 Punkte,

FTSE 100 Index: +198 Punkte,

DAX-Index +523 Punkte,

CAC40 Index: +175 Punkte,

FTSE 100 Index: +4 Punkte,

All Ordinarien Index: +69 Punkte,

Bund Future: +226 Punkte,

Gold: -410 Ticks/Punkte,

EUR/USD: -190 Pips,

Gold: -503 Ticks,

Silber: -332,1 Ticks,

Brenntag Aktie: -343 Cent.

Seit dem letzten Update am 19.10.2023 wurden im X-Sequentials Trading Börsenbrief, den

Sie auf www.Technical-Trading-Profits.com finden, 34 neue Kursprognosen und damit 34

neue Handelssignale veröffentlicht.

Von diesen 34 Handelssignalen waren 29 Gewinner und 5 Verlierer.

In Punkten gerechnet wurden insgesamt 12349,9 Punkte gewonnen.

Es wurden durch die 5 Verlierer 4767 Punkte verloren.

Das prozentuale Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern beträgt 85,29 % zu 14,71 %.

Dieses bedeutet, dass die nächsten Handelssignale des X-Sequentials Trading

Börsenbriefs im Durchschnitt eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 85,29 % besitzen.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen beinhaltet nachfolgende Märkte:

12-Monatsabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief für den Sonderpreis von 499 EUR anstatt 999 EUR

12-Monatsabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief für den Sonderpreis von 499 EUR anstatt 999 EUR

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen