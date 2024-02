X-Sequentials Trading Börsenbrief 593: Hochpunkt bei den Aktien-Indizes in Sicht!

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Leser des X-Sequentials Trading Börsenbriefs realisierten vom 21.1.2024 bis zum 9.2.2024 mit 12 Handelssignalen einen Gewinn 3.367,4 Punkten (wobei 1 Pip/Cent/Ticks=1 Punkt).

Die Handelssignale ergeben sich jeweils aus den Kursprognosen.

Die Ergebnisse sind nachfolgend aufgelistet:

Nasdaq 100 Index: +197,00 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: + 108 Punkte,

CAC 40 Index: +177 Punkte,

All Ordinaries Index: +201 Punkte,

USD/JPY: + 298,5 Pips,

EUR/USD: -59 Pips,

Brent Oil: -604 Ticks,

Allianz: +1464 Cent,

MTU Aero Engines: +790 Cent,

Beiersdorf: + 1130 Cent,

BMW: +41 Cent,

Deutsche Post DHL: -286,1 Cent.

Gewonnen wurden mit 9 Handelssignalen 4.316,5 Punkte.

Verloren wurden mit 3 Handelssignalen 949,1 Punkte.

Sie lesen in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs Folgendes:

Aktienindizes: Ein Hochpunkt steht bevor!

Der VIX verläuft seit dem 12.12.2023 seitwärts. Im Kontext der neuen Analysen für den DAX-Index und den Dow Jones Industrial Index ist anzunehmen, dass ein baldiger Hochpunkt bevorsteht. Möglicherweise liegt beim Dow-Jones-Index bereits ein Hochpunkt vor, da sich hier ein Handelssignal für fallende Kurse ergeben hat. Beim DAX-Index muss bis zum 13.2.2024 abgewartet werden. Im Euro Stoxx 50 Index wurden 108 Punkte gewonnen, im CAC 40 Index wurden 177 Punkte gewonnen. Mit der Long-Position im All Ordinaries Index wurde ein Gewinn von 201 Punkten erzielt.

Zinsmärkte: Abwarten!

Über die Weihnachtspause wurde es leider versäumt, laufende Gewinn im Bund Future und 30 Years

US-Treasury Future mitzunehmen. Die Long-Positionen bestehen weiterhin. Es bestehen gute Chancen darauf, dass diese mit Gewinn geschlossen werden können.

Forex: Der US-Dollar-Index könnte seitwärts verlaufen!

Beim US-Dollar-Index ist zwar technisch ein Kursanstieg bis $105,160-$105.475 zu erwarten und als Zeitziel für einen Hochpunkt gilt ungefähr der 5.3.2024, jedoch liegt eine Überschneidung des Kursverlaufs mit der Analysegeometrie vor, sodass die Wahrscheinlichkeit eines Seitwärtsverlaufs mit einem tieferen Hochpunkt ca. am 5.3.2024 besteht, gefolgt von einer Abwärtsbewegung.

Der Seitwärtsverlauf wäre um die Marke von $102,785 herum zu erwarten. Dieses hätte Auswirkungen auf die Währungspaare in diesem Börsenbrief.

Diese würden ebenfalls seitwärts verlaufen. Hierzu muss die nächste Handelswoche abgewartet werden. Im USD/JPY wurden 298,5 Pips gewonnen. Die Kryptopaare BTC/EUR und ETH/EUR können erst wieder in Aufwärtsrichtung notieren, wenn der US-Dollar-Index einen Hochpunkt formiert hat.

Commodities (Rohstoffe): Es werden neue Chancen abgewartet!

Beim CRB-Index ist eine Aufwärtsbewegung bis bei $278.3565 zu erwarten. Steigt dieser an, dann sind auch steigende Kurse bei den Rohstoffen zu erwarten. Nach einer Korrektur notierte dieser Index wieder höher, jedoch wurde die Korrekturbewegung vom Brent-Öl überproportional mit einer Korrektur von 9,69 % nachvollzogen. Das letzte Handelssignal kam vorher zur Ausführung und es wurden 604 Ticks verloren. In dieser Ausgabe ist der geplante Trade skizziert, um den Verlust wieder hereinzuholen.

Die Short-Signale für das Gold und das Silber sind weiterhin gültig.

DAX 40 Index Aktien:

Die Automobil-Aktien schlossen schon bei der Erstanalyse im Dezember 2023 ein nennenswertes Engagement aus. Die Long-Position in der BMW-Aktie wurde gemäß Vorgabe bei 96 EUR aufgelöst. Es wurden +0,41 EUR/41 Cent gewonnen.

Die Aktien aus der Sparte Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik markierten im Zuge des jüngsten Anstiegs des DAX Index keine neuen Allzeithochs, sondern befinden sich entweder in einer Handelsspanne, in einem Abwärtstrend oder weisen Restpotenzial in Aufwärtsrichtung auf (wie hin zur Mittellinie des jeweiligen X-Sequentials Kursmusters).

Sollte der DAX Index alsbald einen Hochpunkt ausbilden und bis gegen Ende April 2024 in seitwärts Richtung notieren (dieses im Zuge einer Korrektur), dann sind nachfolgende Werte für Short-Positionierungen vorgemerkt: Brenntag, Covestro, Qiagen, Sartorius, Siemens Healthineers.

Die Aktien aus der Finanzen-Sparte vollzogen zum größten Teil den Anstieg des DAX-Index. Mit der Allianz-Aktie wurden 1464 Cent gewonnen.

Sollte der DAX Index frühestens in der nächsten Handelswoche einen Hochpunkt formieren, dann sind nachfolgende Titel aus diesem Bereich für einen Short-Einstieg vorgemerkt: Allianz, Hannover Rück und Münchener Rück.

In der Sparte Handel und Konsum wurden mit der Beiersdorf Aktie, 1130 Cent gewonnen.

Im Bereich Automobil, Luftfahrt, Baustoffe, Rüstungsindustrie und Automobilzulieferer wurden mit einer Long-Position in der MTU Aero Engines 300 Cent gewonnen.

Mit dem Handelssignal für die Deutsche Post DHL (Versorgung, Umwelt und

Infrastruktur) musste in Verlust von 286,1 Cent realisiert werden.

Sie finden im X-Sequentials Trading Börsenbrief Analysen, Kursprognosen und Handelssignale für die Aktien-Indizes, alle DAX 40 Index-Aktien, Zinsmärkte, Forex und Rohstoffe. Der X-Sequentials Trading Börsenbrief erscheint wöchentlich per E-Mail und Abonnentenzugang zum Lesebereich.

Seit Januar 2012 wurden 1234 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 1046 Handelssignale Gewinner und 278 Handelssignale waren Verlierer.

Das ergibt eine Trefferquote von 84,76 %.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 21.1.2024 bei 195.777 Punkten.

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot Performance:

Nachfolgend eine Auflistung der Handelsergebnisse vom 19.10.2023 bis zum 21.1.2024

des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen:

Airbus Aktie: +790 Cent,

Brent Oil: +257 Ticks/Punkte,

Aluminium: +1011 Ticks/Punkte

Aluminium: +290 Ticks/Punkte,

Aluminium: +4 Ticks/Punkte,

Bitcoin/Euro: +734 Pips/Punkte,

Ethereum/Euro: +829 Pips/Punkte

EUR/USD: +156 Pips,

GBP/USD: +527 Pips,

USD/JPY: +633 Pips,

USD/CAD: +559 Pips,

USD/CAD: +83 Pips,

US-Dollar-Index: +445,9 Pips,

Dow Jones Industrial Index: +1246 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +845 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +1016 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +197 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +400 Punkte,

DAX Index +242 Punkte,

Nasdaq 100 Index +710 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index +10 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: +160 Punkte,

CAC40 Index +10 Punkte,

FTSE 100 Index: +198 Punkte,

DAX-Index +523 Punkte,

CAC40 Index: +175 Punkte,

FTSE 100 Index: +4 Punkte,

All Ordinarien Index: +69 Punkte,

Bund Future: +226 Punkte,

Gold: -410 Ticks/Punkte,

EUR/USD: -190 Pips,

Gold: -503 Ticks,

Silber: -332,1 Ticks,

Brenntag Aktie: -343 Cent.

Seit dem letzten Update am 19.10.2023 wurden im X-Sequentials Trading Börsenbrief, den

Sie auf www.Technical-Trading-Profits.com finden, 34 neue Kursprognosen und damit 34

neue Handelssignale veröffentlicht.

Von diesen 34 Handelssignalen waren 29 Gewinner und 5 Verlierer.

In Punkten gerechnet wurden insgesamt 12349,9 Punkte gewonnen.

Es wurden durch die 5 Verlierer 4767 Punkte verloren.

Das prozentuale Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern beträgt 85,29 % zu 14,71 %.

Dieses bedeutet, dass die nächsten Handelssignale des X-Sequentials Trading

Börsenbriefs im Durchschnitt eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 85,29 % besitzen.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen beinhaltet nachfolgende Märkte:

Sie finden im X-Sequentials Trading Börsenbrief Analysen, Kursprognosen und Handelssignale für die Aktien-Indizes, alle DAX 40 Index-Aktien, Zinsmärkte, Forex und Rohstoffe. Der X-Sequentials Trading Börsenbrief erscheint wöchentlich per E-Mail und Abonnentenzugang zum Lesebereich.

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen