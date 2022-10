Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

X-Sequentials Trading Ausblick DAX Index und Dow Jones Industrial Index 44. KW. 2022



Sehr geehrte Leser/Innen,

Am 25.10.2022 wurde bei einem DAX-Index Stand von 13052.95 Punkten erwähnt, dass die Fortsetzung der derzeitigen Aufwärtsbewegung bis 13320 Punkten bis 13655 Punkten (5XZ invers 1/2) und 14260 Punkten und 14615 Punkten (5XZ invers 1/1) zu erwarten sei. In diesem Artikel soll diesem mittels der X-Sequentials Chartanalyse Methode genauer nachgegangen werden. Der DAX-Index verlief in der Zwischenzeit bis 13259.49 Punkten höher und notiert am Freitag, den 28.10.2022 bei 13150 Punkten.

Am 18.10.2022 vervollständigte der DAX-Index mit einem Hochpunkt bei 12931.76 Punkten ein negatives X-Sequentials X5 Kursmuster.

Laut diesem Kursmuster waren tiefere Kurse unterhalb des Tiefs vom 28.9.2022 bei 11862.84 Punkten so lange zu erwarten, solange der DAX-Index unterhalb von 12931.76 Punkten notiere. Zugleich fand der DAX-Index im Tageschart Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 12919.70 Punkten. Am 24.10.2022 überbot der DAX Index den Hochpunkt des negativen X-Sequentials X5 Muster bei 12931.76 Punkten, sodass diese Prognose bis auf Weiteres verworfen werden musste. Zwar gelten nun die Aufwärtsziele des erwähnten X-Sequentials Kursmusters, jedoch wie wahrscheinlich ist es von einem Kursanstieg bis 14260 Punkten und 14615 Punkten (5XZ invers 1/1) auszugehen?

Schaut man sich den Dow Jones Industrial Index an, so stellt sich trotz des Kursanstiegs vom 13.10.2022 bei 28660.94 Punkten bis zum 27.10.2022 bei 32388.42 Punkten leichte Ernüchterung ein.

Wir sehen bei der Kurs Grafik des Dow Jones Industrial Indexes, dass die eigentliche Kurszielzone in Abwärtsrichtung bei 27875 Punkten bis 26215 Punkten (diese Kurszielzone lässt sich bis 27360 Punkten bis 26985 Punkten eingrenzen), noch nicht erreicht wurde.

Laut dieser Kurs Grafik kann der Dow Jones Industrial Index noch bis 33260 Punkten bis 33632 Punkten ansteigen.

Im Anschluss wären tiefere Kurse bis 27360 Punkten bis 26985 Punkten zu erwarten.

Erst wenn die Marke von 33700 Punkten erreicht wird, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass am 13.10.20222 bei 28660,94 Punkten ein signifikanter Tiefpunkt ausgebildet wurde, dem keine neue Tiefpunkte folgen werden.

Ein Zeit Ziel für ein Kurs Extremum fällt auf den 3/4.11.2022.

Der Dow Jones Industrial Index schloss am Donnerstag, den 27.10.2022 bei 32033.29 Punkten.

Dow Jones Industrial Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

https://technical-trading-profits.com/wp-content/uploads/2022/10/DowJonesIndex28Okt22.png



Der nachfolgenden aktualisierten Kursgrafik sind die Kursziele des DAX-Indexes zu entnehmen. Diese befinden sich bei 13338 Punkten bis 13660 Punkten (1/2 5XZ invers) und 14315 Punkten bis 14645 Punkten (1/1 5XZ invers). Eine X-Sequentials Aufwärtszielzone befindet sich bei 13560 Punkten bis 13692 Punkten. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 13020 Punkten bis 12628 Punkten. Ein Zeit Ziel zeigt auf den 16/17.11.2022.

Derzeit ist es realistisch von einem Kursanstieg bis 13338 Punkten bis 13660 Punkten (1/2 5XZ invers) auszugehen. Höhere Kurse sind erst zu erwarten, wenn die Marke von 13740 Punkten erreicht wird.

Tiefere Kurse bis 12353 Punkten, gar unterhalb von 11862.84 Punkten sind wieder dann zu erwarten, wenn die im Chart zu sehende blau gepunktete Trendlinie unterboten wird. Diese befand sich gestern bei 12747 Punkten, heute verläuft diese bei 12795 Punkten und am Montag befindet sie sich bei 12843 Punkten. Nach Unterbieten dieser Linie darf der Hochpunkt zuvor nicht mehr überboten werden.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

https://technical-trading-profits.com/wp-content/uploads/2022/10/DAX28oktober22.png



