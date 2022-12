X-Sequentials Trading 51 Kalenderwoche 2022

Sehr geehrte Leser/innen,

die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen für Indizes, Zinsmärkte, Forex und Commodities (Rohstoffe) ist erschienen.

Nachfolgend erhalten Sie Auszüge aus der neuen Börsenbrief-Ausgabe.

VIX:

Für den letzten Montag wurde beim VIX Index mit einer Ungenauigkeit von einem Kursbalken ein Hochpunkt erwartet. Dieser Hochpunkt trat am Dienstag, bei 25.84 Punkten auf. Dem folgte ein Kursrückgang bis 21.07 Punkten. Der VIX-Index schloss am Freitag, dem 16.12.2022 bei 22.62Punkten. So lange dieser Hochpunkt nicht überboten wird, solange sind tiefere Kurse bis 17.60 Punkten bis 16.85 Punkten zu erwarten. Dieses würde steigende Kurse bei den Indizes mit sich bringen.

DAX Index:

Der Schlusskurskurs am Freitag, dem 16.12.20222 lag bei 13893.06 Punkten.

MDAX Index:

Der MDAX Index schloss am Freitag, dem 16.12.2022 bei 24963.00 Punkten.

Euro Stoxx 50 Index:

Der Euro Stoxx 50 Index schloss am Freitag, dem 16.12.2022 bei 3.804,02 Punkten.

FTSE 100 Index Future:

Der FTSE 100 Index Future schloss am Freitag, dem 16.12.2022 bei 7.330,0 Punkten.

All Ordinaries Index:

Der All Ordinaries Index schloss am Freitag, dem 16.12.2022 bei 7.337,60 Punkten.

Dow Jones Industrial Index:

Der Dow Jones Industrial Index stieg in der letzten Handelswoche bis 34712.28 Punkten an und fiel im Anschluss bis 32654.59 Punkten.

Der Schlusskurs lag am Freitag, dem 16.12.2022 bei 32920.47 Punkten. Mit den beiden Long-Positionen wurden insgesamt 1303,04 Punkte gewonnen.

Prognose: Sollte die Unterstützung bei 32673 Punkten bis 32450 Punkten unterboten werden, dann ist ein weiterer Kursrückgang bis 31876 Punkten bis 31161 Punkten zu erwarten. Widerstand befindet sich dann bei 32831 Punkten bis 33727 Punkten. Ob die Aufwärtsbewegung wiederaufgenommen wird, muss im weiteren Verlauf analysiert werden. Ein Zeitziel zeigt auf den kommenden Montag.

Nasdaq 100 Index:

Der Nasdaq 100 Index stieg in der letzten Handelswoche bis 12.166,41 Punkten an und fiel im Anschluss bis 11.175,54 Punkten. Der Schlusskurs am Freitag, dem 16.12.2022 lag bei 11.243,72 Punkten. Mit dem letzten Handelssignal wurden 354,36 Punkte gewonnen.

Prognose: Sollte der Nasdaq 100 Index an der laufenden Aufwärtstrendmarke bei 11,008 Punkten keine Unterstützung finden, dann ist ggf. mit einem Unterbieten des Tiefs bei 10.440,60 Punkten zu rechnen. Es wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

Nasdaq Composite Index:

Der Nasdaq Composite Index stieg in der letzten Handelswoche bis 11.571,64 Punkten an und fiel im Anschluss bis 10.642,10 Punkten. Der Schlusskurs lag am Freitag, dem 16.12.2022 bei 10.705,41 Punkten. Prognose: Sollte der Nasdaq Composite Index an der laufenden Aufwärtstrendmarke bei 10.452 Punkten keine Unterstützung finden, dann ist ggf. mit einem Unterbieten des Tiefs bei 10.088,80 Punkten zu rechnen. Es wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

Dow Jones Transportation Index:

Der Dow Jones Transportation Index bildete am 14.11.2022 bei 14.797,700 Punkten einen Hochpunkt aus und fand in der letzten Handelswoche mit 13.643,950 Punkten Unterstützung an einer X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 13.690,800 Punkten. Prognose: Es muss abgewartet werden, ob der DJT Unterstützung an der zuvor erwähnten X-Sequentials Aufwärtstrendmarke gefunden hat. Dann bestünden gute Chancen darauf, dass sich die Aufwärtsbewegung bis 15.485 Punkten bis 15.650 Punkten fortsetzt. Ansonsten ist ein Kursrückgang bis 13.145 Punkten bis 12.547 Punkten zu erwarten.

Nikkei 225 Index:

Der Nikkei 225 Index schloss am Freitag, dem 16.12.2022 bei 27.527,10 Punkten. Zwar notiert der Nikkei 225 Index seit geraumer Zeit in seitwärts Richtung und dieses erschwert eine Kursprognose, jedoch lässt sich ein Zusammenhang herstellen, wenn beachtet wird, dass die Kursbewegung bis zum 17.8.2022 mit einem Hoch bei 29.210,52 Punkten die X-Sequentials »X« Marke bei 28.510 Punkten des vorliegenden X-Sequentials Kursmusters überbot und in Abwärtsrichtung umkehrte. Die Kurse fanden an dieser Marke Widerstand. Dieses kommt nur vor, wenn tatsächlich eine X-Sequentials »X« Marke erreicht wird. Es ergibt sich die Kursprognose, dass so lange die Marke von 29.210,52 Punkten nicht überboten wird, solange sind tiefere Kurse bis mindestens 24.115,95 Punkten zu erwarten. Derzeit ist jedoch die Fortsetzung der bestehenden Handelsspanne mit einem Kursziel bei 27.260 Punkten bis 27.060 Punkten wahrscheinlicher.

Bund Future:

Der Bund Future konnte sich nach einem Hoch am 7.12.2022 bei 142,91 EUR nicht oberhalb der laufenden Aufwärtstrendmarke halten und notierte in der letzten Handelswoche bis 136,96 EUR tiefer. Der Schlusskurs am Freitag, dem 16.12.2022 lag bei 137,43 EUR. Prognose: So lange der Bund Future unterhalb von 138,50 EUR notiert, solange sind tiefere Kurse bis 132,68 euro-131,96 EUR zu erwarten.

30 Years US-Treasury Bonds Future:

Der 30-Years US-Treasury Bonds Future stieg in der letzten Handelswoche weiter bis $132,4700 an und schloss am Freitag, dem 16.12.2022 bei $131,16000.

Prognose: So lange die Marke von $129,4300 nicht unterboten wird, solange ist ein Kursanstieg bis $133 zu erwarten.

US-Dollar Index:

Der US-Dollar-Index notierte seit dem Hochpunkt bei 114,745 Punkten am 28.9.2022 bis zum 14.12.2022 bis 103,448 Punkten tiefer und schloss am Freitag, dem 16.12.2022 bei 104,333 Punkten. Es liegt ein X-Sequentials X4 Kursmuster vor und es ist ein Kursrückgang bis 103,78 Punkten bis 102,34 Punkten zu erwarten. Das nächste X-Sequentials Zeitziel fällt auf den 20.12.2022 (+/- 1 Tag).

Prognose: Die prognostizierte X-Sequentials Kurszielzone wurde erreicht. Der Stopp wurde daher nachgezogen, um einen Gewinn von 127,9 Pips zu sichern. Die aktuelle X-Sequentials Analyse indiziert, dass eine Gegenbewegung in Aufwärtsrichtung zu erwarten ist. Das Kursziel dieser Gegenbewegung befindet sich an der laufenden

X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $107,150.

EUR/USD:

Der EUR/USD hat höchstwahrscheinlich bei 0,9536 USD am 28.9.2022 ein signifikantes Tief ausgebildet. Es gelten daher die inversen Aufwärtsziele des fehlgeschlagenen X-Sequentials X5 Kursmusters. In diesem Kontext liegt im Monatschart, das vor mehreren Monaten erwartete, positive X-Sequentials X5 Kursmuster vor. Es ist mit einer Aufwärtsbewegung bis zunächst 1,0724 USD-1,0922 USD (1/2 5XZ invers) und im Anschluss bis 1,1666 USD-1,1854 USD (1/1 5XZ invers) zu rechnen. Der EUR/USD schloss am Freitag, dem 16.12.2022 bei 1,0586.

Prognose: Der EUR/USD hat bereits die halbe X-Sequentials Aufwärtszielzone des vorliegenden X-Sequentials Kursmuster erreicht. Innerhalb des Kursbereichs von 1,0724 USD bis 1,0918 USD ist eine Umkehr der Kurse in Abwärtsrichtung zu erwarten. Daher wurde der Stoppkurs der bestehenden Long-Position nachgezogen. Die nächsten X-Sequentials Zeitziele zeigen auf den 20.12.2022 und 28.12.2022. Es ist zu beobachten, ob ein Hochpunkt getroffen wird. Eine Korrektur bis mindestens $1,0430-$1,0296 und maximal bis $1,0222-$0,9936 ist dann zu erwarten, wenn die in der Kursgrafik zu sehende, schwarze Trendlinie unterboten wird. Der Kursanstieg sollte sich, nachdem Unterstützung gefunden wurde, bis 1,1674 USD bis 1,1854 USD fortsetzen. Wobei hier ein Hochpunkt vom 25.1.2023 bis 2.2.2023 zu erwarten wäre. Ein Kursanstieg bis 1,1674 USD bis 1,1854 USD ist erst nicht mehr zu erwarten, wenn im Zuge der erwarteten Korrektur die in der Kursgrafik zu sehende, blaue Trendlinie unterboten wird.

GBP/USD:

Der GBP/USD erreichte in der letzten Handelswoche mit 1,2444 USD die prognostizierte die halbe inverse X-Sequentials X5 Kurszielzone bei 1,2350 bis 1,2640 USD. Dieses Hoch fiel auf ein X-Sequentials Zeitziel. Der GBP/USD schloss am Freitag, dem 16.12.2022 bei 1,2145 USD.

Prognose: Innerhalb der Kurszielzone von 1,2350 bis 1,2640 USD ist eine Umkehr der Kurse in Abwärtsrichtung (dieses ist bislang eingetreten) bis mindestens 1,2029 USD bis 1,1740 USD und maximal 1,1641 USD bis 1,1271 USD zu erwarten, wenn die in der Kursgrafik zu sehende schwarze Trendlinie unterboten wird. Nachdem der GBP/USD Unterstützung gefunden hat, ist ein weiterer Kursanstieg bis in die vollständige inverse X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei 1,3665 USD bis 1,3855 USD zu erwarten. Ein Kursanstieg bis in diese Kurszielzone ist erst nicht zu erwarten, wenn der GBP/USD, die in der Kursgrafik zu sehende blaue Trendlinie unterbieten sollte.

USD/JPY:

Der USD/JPY schloss am Freitag, dem 16.12.2022 bei 136,322 JPY.

USD/CAD:

Der Schlusskurs am Freitag, dem 16.12.2022 lag bei 1,3700 CAD.

USD/SEK:

Der USD/SEK schloss am Freitag, dem 16.12.2022 bei 10,4085 SEK.

USD/CHF:

Der Schlusskurs am Freitag, dem 16.12.2022 lag bei 0,9343 CHF.

CRB-Index:

Der CRB-Index formierte vom 8.3.2022 bis 9.6.2022 ein negatives X-Sequentials X7 Kurs-muster mit einem Hochpunkt bei $329.5902. Es ist aufgrund dessen ein Kursrückgang bis $254 bis $243 und $232 zu erwarten, wobei das eigentliche Kursziel bei $248 bis $242 liegt. Der CRB-Index verläuft seit geraumer Zeit seitwärts und Aufwärtsbewegungen beim CRB Index wurden überproportional von den Rohstofftiteln nachvollzogen. Daher wird nicht mehr auf den prognostizierten Kursrückgang gewartet. Mit der Erwartung tieferer Kurse beim CRB-Index gingen Short-Trades bei den Rohstoffen einher. Der Schlusskurs am Freitag, dem 16.12.2022 lag bei $271.3779. Widerstand befindet sich bei $275,90.

Light Crude Oil (Erdöl):

Light Crude Oil fiel bis zum 9.12.2022 $70,08. Der Folgeanstieg verlief bis $77,77. Der Schlusskurs am Freitag, dem 16.12.2022 lag bei $74.29.

Für einen Kursanstieg bis derzeit $90,65 ist es notwendig, dass Light Crude Oil oberhalb des Widerstands von $80,31 notiert. Ansonsten ist ein Kursrückgang bis $65,2 bis $62,5 zu er-warten. Prognose: Es sind tiefere Kurse zu erwarten!

Mit der letzten Short-Position wurden, 491 Ticks gewonnen.

Natural Gas (Erdgas):

Der Schlusskurs am Freitag, dem 16.12.2022 lag bei $6,600.

ULSD Heating Oil (Heizöl):

Der Schlusskurs am Freitag, dem 16.12.2022 lag bei $3,1199.

RBOB Gasoline (Benzin):

Der Schlusskurs am Freitag, dem 16.12.2022 lag bei $2,1323.

Silber:

Silber verließ mit einer Kurslücke die obere Begrenzung der X-Sequentials 5XZ 1/2 inversen Kurszielzone bei $22,85. Silber schloss am Freitag, dem 16.12.2022 bei $23.328. Prognose: Es ist ein Kursanstieg bis in die vollständige X-Sequentials Kurszielzone bei $24,70 bis $25,80 zu erwarten.

Gold:

Gold bildete am 3.11.20022 bei $1.618,3 einen Tiefpunkt aus. Mit diesem Tiefpunkt ging ein positives X-Sequentials X5 Kursmuster einher. Gold, schloss am Freitag, dem 16.12.2022 bei $1800.2. Prognose: Es ist ein Kursanstieg bis die X-Sequentials Kurszielzone bei $1.883 bis $1.903 zu erwarten. Unterstützung befindet sich bei $1.755.

Platin:

Der Schlusskurs am Freitag, dem 16.12.2022 lag bei $1.000.0.

