X-Sequentials Trading 41 KW für Indizes, Zinsmärkte, Forex und Commodities (Rohstoffe)

Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen Nummer 518 für Indizes, Zinsmärkte, Forex und Rohstoffe (Commodities) ist erschienen. Die Indizes stehen kurz vor Erreichen ihrer finalen Abwärtsziele.

Nachfolgend erhalten Sie einen kurzen Marktüberblick.

Die vollständigen X-Sequentials Chartanalysen und Handelssignale erhalten Sie als Abonnent/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen.

Der VIX-Index schloss am Freitag bei 32.02 Punkten. Hier sind höhere Notierungen bis zu einer X-Sequentials Kurszielzone erwarten. Ein Kursanstieg beim VIX-Index führt zu tieferen Kursen bei den Indizes.

Der DAX-Index schloss am Freitag, den 14.10.2022 bei 12.437,81 Punkten. Sollte es der DAX-Index in der nächsten Handelswoche schaffen oberhalb von 12.673,35 Punkten zu notieren, dann ist ein dynamischer Kursanstieg bis 12.885 Punkten bis 13.045 Punkten möglich. Nach diesem Kursanstieg ist die Fortsetzung des Abwärtstrends zu erwarten. Das Kursziel erhalten Sie im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen. Der DAX Index sollte danach in Aufwärtsrichtung umkehren. Die Trendumkehr in Aufwärtsrichtung wird im Verlauf mittels eines X-Sequentials Kursmusters bestimmt.

Der MDAX-Index schloss am Freitag, den 14.10.2022 bei 22.332,63 Punkten. Es ist die Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu erwarten.

Das Kursziel erhalten Sie im X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen.

Der FTSE 100 Index Future schloss am Freitag, den 14.10.2022 bei 6.879,0 Punkten. Wie erwartet erfüllte der FTSE 100 Index in der letzten Handelswoche die Prognose vom 17.9.2022. In der wurde, dass Erreichen/Unterbieten des Tiefs vom 7.3.2022 bei 6.722,5 Punkten prognostiziert. Der FTSE 100 Index verzeichnete in der letzten Handelswoche einen Kursrückgang bis 6.712,5 Punkten. So lange die Marke von 7.117,5 Punkten nicht überboten wird, solange ist ein Kursrückgang bis 6.660 Punkten bis 6.580 Punkten zu erwarten.

Der Euro Stoxx 50 Index schloss am Freitag, den 14.10.2022 bei 3.381,73 Punkten. Es ist die Fortsetzung der bestehenden Abwärtsbewegung zu erwarten. Höchstwahrscheinlich wird im Zuge der Abwärtsbewegung bei den Indizes die untere Begrenzung der bereits erreichten X-Sequentials Kurszielzone bei 3.272 Punkten bis 3.206 Punkten bis 3130 Punkten unterboten, bevor die Kurse in Aufwärtsrichtung verlaufen können. Ein Zeit Ziel fällt auf den 19/20.10.2022. Es wird bis dahin das jeweilige Kursmuster für ein Handelssignal abgewartet.

Der Dow Jones Industrial Index notierte in der letzten Handelswoche bis 28.660,94 Punkten tiefer und schloss am Freitag, den 14.10.2022 bei 29.634,83 Punkten. Der DJI zeigt sich in der letzten Handelswoche sehr volatil. Das Wochenhoch nach dem o.g. Tief wurde bei 30.4528,82 Punkten gehandelt. Mit diesem Hoch fand der DJI jedoch Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 29.955,65 Punkten. Es ist die Fortsetzung des Abwärtstrends zu erwarten. Das Kursziel finden Sie in der aktuellen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen.

Der Dow Jones Industrial Index befindet sich kurz vor Erreichen seines finalen Abwärtsziels!

Ebenso befinden sich der Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index und der Dow Jones Transportation Index kurz vor Erreichen ihrer finalen Abwärtsziele!

Der Nikkei 225 Index notierte vom Tiefpunkt am 20.6.2022 bei 25.520,23 Punkten bis 29.210,52 Punkten am 17.8.2022 höher, konnte sich jedoch im Anschluss nicht oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 28.623,78 Punkten behaupten und fiel bis zum 3.10.2022 bis 25.621,96 Punkte, um sich im Anschluss bis 27.399,20 Punkte zu erholen. Der Schlusskurs am Freitag, den 14.10.2022 lag bei 27.145,50 Punkten. Zwar notiert der Nikkei 225 Index seit geraumer Zeit in Seitwärtsrichtung und dieses erschwert eine Kursprognose, jedoch lässt sich ein Zusammenhang herstellen, wenn beachtet wird das die Kursbewegung bis zum 17.8.2022 mit einem Hoch bei 29.210,52 Punkten die X-Sequentials "X" Marke bei 28.510 Punkten des vorliegenden X-Sequentials Kursmusters überbot und in Abwärtsrichtung umkehrte. Die Kurse fanden an dieser Marke Widerstand. Dieses kommt nur vor, wenn tatsächlich eine X-Sequentials "X" Marke errreicht wird. Es ergibt sich die nachfolgende Kursprognose: So lange sich nach der X-Sequentials Chartanalyse Methode nichts Gegenteiliges enwtickeln sollte, solange sind tiefere Kurse bis mindestens 24.115,95 Punkten zu erwarten.

Der Abwärtstrend bei den Indizes ist alsbald zu Ende.

Sie erhalten den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen bis Montag, den 17.10.2022 für 12 Monate noch zum heruntergesetzten Preis von 499 Euro!

In der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs Nummer 518 erhalten Sie aktuelle, vollständige X-Sequentials Chartanalysen und Handelssignale für nachfolgende Märkte: VIX, DAX40 Index, MDAX Index, FTSE 100 Index Future, Euro Stoxx 50 Index, All Ordinaries Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index, Nikkei 225 Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bond Futures, US-Dollar Index, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/SEK, USD/CAD, USD/CHF, CRB-Index, Light Crzde Oil (Erdöl) Natural Gas (Erdgas), ULSD Heating Oil (Heizöl) RBOB Gasoline (Benzin) Gold, Silber, Platin.

X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen 12 Monate (Ihre Invstition in Ihren Börsenerfolg: 1,39 Euro täglich)

X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen 1 Monat (Ihre Invstition in Ihren Börsenerfolg: 3,3 Euro täglich)

