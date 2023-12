X-Sequentials Kursprognosen KW51 2023: Airbus, Brenntag, Commerzbank, Continental und Covestro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Sehr geehrte Damen und Herren,

Airbus:

Die Airbus Aktie schloss am Donnerstag, dem 21.12.2023 bei 138,80 EUR.

Der letzte Hochpunkt lag am 14.12.2023 bei 143,98 EUR.

Die Airbus-Aktie formierte ein positives X-Sequentials X7 Kursmuster,

dass steigende Kurse bis in den Kurszielbereich von 146,45 EUR bis 149,80 EUR erwarten lässt. Falls nach Erreichen der erwähnten Kurszielzone es zu keiner Kursumkehr in Abwärtsrichtung kommen sollte, dann ist mit einem weiteren Kursanstieg bis 157,45 EUR rechnen.

Ansonsten befindet sich im Anschluss das reguläre Korrekturziel bei 128,46 EUR bis 125,05 EUR.

Die Airbus-Aktie sollte im Falle einer größeren Korrektur des Aktienmarktes kurz unterhalb von 125,05 EUR Unterstützung finden.

Airbus 1 Tages X-Sequentials Chart:

Brenntag:

Der Schlusskurs am Donnerstag, dem 21.12.2023, lag bei 82,42 EUR.

Der aktuelle Kursanstieg ausgehend von 53,13 EUR (13.10.2022) ist bedingt durch ein positives X-Sequentials X7 Kursmuster, dessen Aufwärtszielzone von 77,20 EUR - 80,72 EUR – 84,30 EUR verläuft.

Innerhalb dieser Kurszielzone ist wahrscheinlich eine Umkehr in Abwärtsrichtung zu erwarten.

Es liegt zudem mittlerweile ein potenzielles, negatives X-Sequentials X5 Kursmuster vor.

Fallende Kurse sind zu erwarten, wenn die Basislinie dieses Kursmusters bei derzeit ca. 80 EUR unterboten wird.

Das Kursziel befindet sich in diesem Fall bei 63,85 EUR.

Sollte das negative X-Sequentials Kursmuster nicht greifen, dann ist die Fortsetzung des laufenden Kursanstieges bis ca. 90 EUR-100 EUR zu erwarten.

Brenntag 1 Tages X-Sequentials Chart:

Commerzbank:

Der Schlusskurs am Donnerstag, dem 21.12.2023, lag bei 10,665 EUR.

Die Commerzbank Aktie bildete im März 2020 bei 2,744 EUR einen Tiefpunkt aus, der mit einem positiven X-Sequentials X5 Kursmuster einherging.

Der anschließende Hochpunkt im Februar 2022 bei 9,058 EUR entspricht dem projizierten Kursziel.

Dieser Hochpunkt ist in der Kursgrafik als „5XZ“ gekennzeichnet.

Der darauffolgende Kursrückgang verlief bis 5,825 EUR Anfang März 2022.

Mit diesem Tiefpunkt wurde Unterstützung an der X-Sequentials „X“ Marke des erwähnten Kursmusters gefunden.

Es handelt sich hier um ein reguläres Kursverhalten.

Dem Finden von Unterstützung an dieser Marke schloss sich ein weiterer Kursanstieg bis 11,750 EUR Anfang März 2023 an.

Mit diesem Hochpunkt wurde knapp der zweifache Kurszielabtrag des vorliegenden X-Sequentials X5 Kursmusters bei 11,85 EUR - 13,20 EUR - 14,55 EUR erreicht.

Es ergibt sich die Kursprognose, dass im Bereich von 11,85 EUR - 14,55 EUR ein Hochpunkt zu erwarten ist.

Das Aufwärtsziel lässt sich auf 13 EUR eingrenzen.

Ein langfristiger Aufwärtstrend mit Kursziel 44,65 EUR kann nur einsetzen, wenn die Commerzbank Aktie sich oberhalb des Hochs vom 13,440 EUR etabliert.

Dieses ist derzeit jedoch als unwahrscheinlich einzustufen.

Commerzbank 1 Tages X-Sequentials Chart:

Continental:

Die Continental Aktie bildete im Zuge eines langfristigen Aufwärtstrends ausgehend von einem Verlaufstief bei 6,465 EUR im Februar 2009 bis zum Januar 2018 bei 184,51 EUR einen Hochpunkt aus.

Diesem Hochpunkt folgte bis zum März 2020 ein Kursrückgang bis 38,84 EUR. Mit dem Tiefpunkt bei 38,84 EUR, ging ein positives X-Sequentials X5 Kursmuster einher, das zu einem Kursanstieg bis 105,66 EUR im November 2021 führte.

Im Anschluss schaffte es die Aktie nicht, sich oberhalb der

X-Sequentials „X“ Unterstützungsmarke bei 88 EUR zu behaupten, sondern etablierte sich unterhalb dieser.

Ein derartiges Kursverhalten indiziert stets einen anstehenden Abwärtstrend. Entsprechend notierte die Continental-Aktie bis zum September 2022 auf 43,26 EUR tiefer.

Bei der Continental-Aktie ist derzeit zu erwarten, dass sich bis mindestens 88 EUR ein Aufwärtsbewegungssegment ausbilden wird.

Ab 88 EUR ist nach einem X-Sequentials Kursmuster Ausschau zu halten, das einen Shorteinstieg signalisiert.

Diesem Shortsignal sollte sich mittelfristig eine Abwärtsbewegung bis 33,5 EUR anschließen.

Der zu erwartende Kursverlauf, nebst wahrscheinlichem Kursmuster für den Shorteinstieg, ist in der nachfolgenden Kursgrafik, ohne Berücksichtigung des Zeitelementes, skizziert.

Die Continental-Aktie schloss am 21.12.2023 bei 76,60 EUR.

Continental 1 Tages X-Sequentials Chart:

Covestro:

Der Schlusskurs am Donnerstag, dem 21.12.2023, lag bei 53,20 EUR.

Die Covestro Aktie formierte 2019 ein negatives X-Sequentials X5 Kursmuster, dessen Tiefpunkt im März 2020 bei 21,81 EUR (5XZ) ausgebildet wurde.

Diesem Tiefpunkt folgte bis zum März 2021 eine Trendbewegung bis 58,60 EUR.

Mit diesem Hochpunkt wurde eine 1⁄2 X-Sequentials 5XZ inverse Kurszielzone erreicht.

Die vollständige Kurszielzone verläuft von 66,88 EUR bis 75,72 EUR, wobei sich das eigentliche Kursziel bei 71,45 EUR befindet.

Ein mittelfristiger Kursanstieg bis 71,45 EUR kann nur einsetzen, wenn die Covestro Aktie fortan permanent oberhalb der Marke von permanent 38,85 EUR notiert.

Im Chartbild ist negativ zu werten, dass dem Hochpunkt vom März 2021 bei 58,60 EUR eine Abwärtsbewegung bis 27,69 EUR folgte. Dieser Tiefpunkt wurde Ende September 2022 ausgebildet.

Dieser starke Kursrückgang könnte dazu führen, dass die Aktie mittelfristig unterhalb des Hochpunkts vom März 2020 bei 58,60 EUR verbleibt. Unterstützung befindet sich bei 39,65 EUR.

Sobald die Aktie jedoch die Marke von 58,60 EUR überbietet, ist von steigenden Kursen bis 71,45 EUR auszugehen.

Covestro 1 Tages X-Sequentials Chart:

Mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief erhalten Sie nun auch für sämtliche 40 DAX-Index-Aktien Analysen, Kursprognosen und Handelssignale.

Zur Buchung des X-Sequentials Trading Börsenbrief Abonnements

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief