X-Sequentials Kursprognosen KW51 2023: Adidas, Allianz, BASF, BMW, Bayer und Beiersdorf

Adidas:

Die Adidas Aktie bildete im Sommer 2021 bei 328,70 EUR einen Hochpunkt aus.

Im Zuge eines negativen X-Sequentials X7 Kursmusters notierte die Aktie bis zunächst 139,6 EUR tiefer.

Bis zum 3.11.2022 folgte ein weiterer Kursrückgang bis 93,01 EUR.

Dieses Kursmuster kann als X-Sequentials X4 Kursmuster gewertet werden.

Mittlerweile notiert die Aktie oberhalb von 190 EUR.

Die Adidas Aktie schloss am Mittwoch, dem 20.12.2023 bei 195,94 EUR.

Es ist eine Aufwärtsbewegung bis 249,6 EUR zu erwarten.

Die Zwischenziele in Aufwärtsrichtung befinden sich bei 205,8 EUR und 223 EUR. Unterstützung befindet sich bei 171,6 EUR.

Adidas 1 Tages X-Sequentials Chart:

Allianz:

Die Allianz-Aktie schloss am Mittwoch, dem 20.12.2023 bei $242,25 und befindet sich innerhalb eines Aufwärtstrends.

Es ist die Fortsetzung dieses Aufwärtstrends bis in den Kursbereich von 270 EUR bis 308 EUR zu erwarten.

Unterstützung nach vollzogenem Kursanstieg befindet sich bei 184,5 EUR.

Allianz 1 Tages X-Sequentials Chart:

BASF:

Die BASF-Aktie schloss am Mittwoch, dem 20.12.2023 bei 48,450 EUR.

Aufgrund des vorliegenden Kursmusters ist die Fortsetzung der Handelsspanne mit Unterstützung bei 39,90 EUR zu erwarten.

Es ergibt sich derzeit keine weitere Kursprognose.

BASF 1 Tages X-Sequentials Chart:

BMW:

Die BMW-Aktie schloss am Mittwoch, dem 20.12.2023 bei 100,42 EUR.

Die BMW-Aktie notierte nach einem Hoch bei 113,46 EUR im Juni 2023 bis 86,80 EUR Ende Oktober 2023 tiefer.

Es ist eine Aufwärtsbewegung bis 127 EUR und im Anschluss bis 140 EUR zu erwarten.

Im Falle einer Korrektur unterhalb des letzten Tiefs vom 31.10.2023 bei 86,80 EUR, befindet sich Unterstützung bei 85,80 EUR bis 84 EUR.

Sollte hingegen, im Falle einer Korrektur, spätestens bei 84 EUR keine Unterstützung gefunden werden, dann ist ein Kursrückgang bis 75,10 EUR bis 69,9 EUR zu erwarten.

Es ist dann zu erwarten, dass sich diesem Kursrückgang eine Handelsspanne mit einer oberen Begrenzung bei 98 EUR anschließt.

Diese Möglichkeit kann ausgeschlossen werden, wenn der letzte Hochpunkt vom 14.6.2023 bei 113,46 EUR überboten wird.

BMW 1 Tages X-Sequentials Chart:

Bayer:

Die Bayer-Aktie fiel von einem Hochpunkt bei 108,71 EUR Mitte April 2015 auf 30,220 EUR bis Ende November 2023 und schloss am Mittwoch, dem 20.12.2023 bei 32,555 EUR.

Es ist ein Tiefpunkt im Kursbereich von 29,10 EUR bis 21,45 EUR mit einem anschließenden Kursanstieg bis 81 EUR zu erwarten.

Bayer 1 Tages X-Sequentials Chart:

Beiersdorf:

Die Beiersdorf-Aktie schloss am Mittwoch, dem 20.12.2023 bei 134,75 EUR.

Es ist ein Kursanstieg bis in den Zielbereich von 140 EUR bis 150 EUR zu erwarten.

Dieses mittelfristig gefolgt von einem größeren Kursrückgang bis 91 EUR.

Ggf. kann das Erreichen der Marke von 77,5 EUR erwartet werden.

Widerstand in Aufwärtsrichtung befindet sich bei 132,9 EUR.

Beiersdorf 1 Tages X-Sequentials Chart:

