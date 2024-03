X-Sequentials Kurprognose Update: DAX Index zügig in Richtung 18.000 Punkte!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Damen und Herren,

es wurde erwartet, dass der DAX Index um den 23. Februar 2024 einen temporären Hochpunkt bei etwa 17.275 Punkten formieren wird.

Das jeweilige Zeitziel am 23.2.2024 wurde jedoch nicht beachtet.

Der DAX Index stieg bis zum Freitag, dem 1.3.2024, bis 17.616,52 Punkten an.

Als Grund hierfür kann ein positiver IFO-Geschäftsklima-Index am 23.2.2024 herangezogen werden.

Somit ist der DAX Index weiterhin innerhalb des in der Kursgrafik zu sehenden Trendkanals geblieben und entwickelt sich zügig in Richtung des formulierten übergeordneten Kursziels bei 18.700 Punkten.

Eine Korrektur bis ca. 16.430 Punkte ist ausgeblieben.

Es wird nun erwartet, dass der DAX Index die prognostizierte Aufwärtszielzone bei 18.430-18.700-18970 Punkten bis zum 23.4.2024 erreicht (in der Kursgrafik in Rot abgetragen).

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

zur Grafik

