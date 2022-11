X-Sequentials Indizes Trading Ausblick für die 46. KW. 2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

Der Wechsel von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend bei den Indizes durch die am letzten Wochenende vorgestellten positiven X-Sequentials Kursmuster hat sich bislang bestätigt.

Entsprechend konnten die Leser/innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen nachfolgende Positionierungen mit Gewinn schliessen.

MDAX-Index: Es wurden gestern 775 Punkte im MDAX Index gewonnen.

Euro Stoxx 50 Index: Es wurden gestern 121,26 Punkte im Euro Stoxx 50 Index gewonnen.

Sie finden unten einen kurzen Überblick zum DAX Index, MDAX Index, FTSE 100 Index und Euro Stoxx 50 Index.

Erhalten Sie den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen 12 Monate lang (fast) kostenlos!

Traden Sie nun erfolgreich mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen.

Eröffnen Sie beim nachfolgenden Broker ein Konto und zahlen Sie mindestens 200 Euro ein.

Sie erhalten im Anschluss den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen 12 Monate lang kostenlos.

Sie können schon mit einer Margin von 20 Euro bis 100 Euro anfangen die Handelssignale aus dem X-Sequentials Trading Börsenbrief umzusetzen!

Diese geben Sie am Wochenende beim untenstehenden Broker online in Auftrag.

Einfacher geht es nicht!

Folgen Sie dem nachfolgenden Link:

Zu Pepperstone!

Ich melde mich zeitgleich nach Konto Eröffnung bei Ihnen.

DAX Index:

Der DAX Index notierte am Freitag, den 11.11.2022 bis 14263.48 Punkte höher. Hier liegt ein positives X-Sequentials X7 Kurmuster vor. So lange der Tiefpunkt vom 28.9.2022 bei 11862.84 Punkten nicht unterboten wird, solange sind steigende Kurse bis 15790 Punkten bis 16545 Punkten zu erwarten.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zur Kursgrafik

MDAX-Index:

Der MDAX-Index schloss in der letzten Handelswoche bei 23.811,57 Punkten und notierte in dieser Handelswoche bis 25782.28 Punkte höher.

Somit gilt die letztwöchig vorgestellte X-Sequentials Chartformation als bestätigt. Es liegt ein positives X-Sequentials X7 Kursmuster vor. So lange das Tief vom 13.10.2022 bei 21456.66 Punkten nicht unterboten wird, solange ist eine Aufwärtsbewegung bis zunächst 28840 Punkten zu erwarten. Für neue Hochpunkte oberhalb des Allzeithochs vom 2.9.2021 bei 36428.86 Punkten ist hier möglicherweise mehr Zeit anzuberaumen.

MDAX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zur Kursgrafik

FTSE 100 Index:

Der FTSE 100 Index notiert am Freitag, den 11.11.2022 bei 7348.2 Punkten. Das Wochenhoch lag bislang bei 7427.7 Punkten.

Hier sind aufgrund des positiven X-Sequentials X5 Kursmusters neue Hochpunkt oberhalb des Hochs vom 10.2.2022 bei 7693.5 Punkten zu erwarten. Voraussetzung ist, dass das Tief vom 13.10.2022 bei 6705.0 Punkten nicht unterboten wird.

FTSE 100 Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zur Kursgrafik

Euro Stoxx 50 Index:

Der Euro Stoxx 50 Index notiert am Freitag, den 11.11.2022 bei 3870 Punkten. Es liegt ein positives X-Sequentials X7 Kursmuster vor, dass neue Hochpunkte oberhalb des Allzeithochs vom 18.11.2022 bei 4413.5 Punkten erwarten lässt. Der Tiefpunkt vom 3.10.2022 bei 3360.1 Punkten darf nicht mehr unterboten werden.

Euro Stoxx 50 Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zur Kursgrafik

Bestellen Sie bequem und sicher per PayPal.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen 12 Monate (Ihre Investition in Ihren Börsenerfolg: 1,91 Euro täglich)

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements

X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen 1 Monat (Ihre Investition in Ihren Börsenerfolg: 3,3 Euro täglich)

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 1 Monats Abonnements

Bestellen Sie bequem und sicher per Kreditkarte.

Die Bestellseite ist SSL verschlüsselt und Ihr Kauf ist durch Stripe.com abgesichert.

Link:

Zum Bestellformular des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!