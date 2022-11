X-Sequentials Indizes Trading Ausblick für die 45. KW. 2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

Welche charttechnischen Formationen liegen bei den Indizes aktuell vor?

Ist eine Trendwende in Sicht?

Kann sich eine länger andauernde Aufwärtsbewegung durchsetzen?

Die Indizes “DAX40 Index“, “MDAX Index“, “FTSE 100 Index“, “Euro Stoxx 50 Index“ signaliseren, dass das Abwärtspotenzial weitestgehend ausgeschöpft ist.

Ob sich eine länger andauernde Aufwärtsbewegung durchsetzen kann, muss im weiteren Verlauf geklärt werden. Die nachfolgenden Charts sollen mittels der X-Sequentials Chartanalyse Methode einen kurzen Aufschluss darüber geben, was derzeit möglich ist.

DAX40 Index:

Der DAX40-Index schloss am Freitag, den 4.11.2022 bei 13459.86 Punkten.

Hier liegt bereits ein Wechsel des Abwärtstrends in einen möglichen Aufwärtstrend durch ein positives X-Sequentials X7 Kursmuster vor. Setzt sich durch Überbieten von Punkt "6X7" die Aufwärtstendenz durch, dann sind auf mittelfristige Sicht Kurse bis 17000 Punkte zu erwarten.

Der Tiefpunkt vom 28.9.2022 bei 11862.84 Punkten darf nicht mehr unterboten werden.

DAX40 Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zur Kursgrafik

MDAX-Index:

Der MDAX-Index schloss am Freitag, den 4.11.2022 bei 23.811,57 Punkten.

Hier reicht das Kurspotenzial der derzeitigen X-Sequentials Chartformation in Aufwärtsrichtung nur bis an die Hochpunkte bei "4X7" und "2X7". Für neue Hochpunkte oberhalb des Allzeithochs vom 2.9.2021 bei 36428.86 Punkten ist hier möglicherweise mehr Zeit anzuberaumen.

MDAX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zur Kursgrafik

FTSE 100 Index:

Der FTSE 100 Index schloss am Freitag, den 4.11.2022 bei 7346.2 Punkten.

Hier sind bereits aufgrund des positiven X-Sequentials X5 Kursmusters neue Hochpunkt oberhalb des Hochs vom 10.2.2022 bei 7693.5 Punkten zu erwarten. Voraussetzung ist, dass das Tief vom 13.10.2022 bei 6705.0 Punkten nicht unterboten wird.

FTSE 100 Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zur Kursgrafik

Wie es mit den Indizes, sowie Zisnmärkten, Forex und Rohstoffen in der nächsten Handeslwoche weitergeht, erfahren Sie in der soeben erschienen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen.

In der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen erhalten Sie aktuelle, vollständige X-Sequentials Chartanalysen und Handelssignale für nachfolgende Märkte: VIX, DAX40 Index, MDAX Index, FTSE 100 Index Future, Euro Stoxx 50 Index, All Ordinaries Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index, Nikkei 225 Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bond Futures, US-Dollar Index, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/SEK, USD/CAD, USD/CHF, CRB-Index, Light Crude Oil (Erdöl) Natural Gas (Erdgas), ULSD Heating Oil (Heizöl) RBOB Gasoline (Benzin) Gold, Silber und Platin.

-Erfolge lassen sich mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief und den Handelssignalen wiederholen.

-Gewinnserien lassen sich mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief und den Handelssignalen wiederholen.

-Erfolgreiche Marktprognosen und Spekulationen lassen sich mit dem X- Sequentials Trading Börsenbrief und den Handelssignalen wiederholen.

-Verluste und Verlustphasen werden begrenzt.

Sie erhalten den X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen vom Autor des Buches „Besser Traden mit X-Sequentials“ persönlich!

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen ist in verständlicher Sprache geschrieben, seit 2008 am Markt, bewährt, zuverlässig, treffsicher und basiert auf der X-Sequentials Chartanalyse Methode, welche es auch Ihnen ermöglicht an der Börse Erfolg zu haben.

Bestellen Sie bequem und sicher per PayPal.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen 12 Monate (Ihre Investition in Ihren Börsenerfolg: 1,91 Euro täglich)

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements

X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen 1 Monat (Ihre Investition in Ihren Börsenerfolg: 3,3 Euro täglich)

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 1 Monats Abonnements

Bestellen Sie bequem und sicher per Kreditkarte.

Die Bestellseite ist SSL verschlüsselt und Ihr Kauf ist durch Stripe.com abgesichert.

Link:

Zum Bestellformular des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!