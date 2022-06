X-Sequentials Ethereum/Dollar Analyse: Wird ETHUSD auf $595 fallen?

Sehr geehrte Leser/Innen,

Ethereum/Dollar bildete vom 15.5.2021 bis zum 10.11.2021 bei $4867.81 ein negatives

X-Sequentials X5 Muster aus.

Dieses Kursmuster ließ fallende Kurse erwarten.

ETH/USD realisierte in der Folge am 24.1.2022 mit $2159.00 das vollständige X-Sequentials 5XZ Abwärtsziel.

Dem folgte bis zum 3.4.2022 die X-Sequentials Gegenbewegung „X“.

Der Hochpunkt wurde bei $3581.60 gehandelt.

Mit diesem Hochpunkt ging ein weiteres negatives X-Sequentials X5 Muster einher was zu einer Fortsetzung des Trends in Abwärtsrichtung führte.

Ethereum/Dollar erreichte am 15.6.2022 das vollständige Abwärtsziel dieses X-Sequentials X5 Trendfortsetzungsmusters.

Das 1/2 X-Sequentials Zeit Ziel fällt mit einer Differenz von sechs Tagesbalken auf diesen Tiefpunkt. Sollte Ethereum/Dollar seinen Tiefpunkt gesehen haben, dann ist bis zum 6.9.2022 ein Kursanstieg bis zur X-Sequentials X Marke bei $2816 zu erwarten.

Für diesen Kursanstieg müssen die Tagesschlusskurse permanent oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $1350 notieren.

Sofern ein permanenter Anstieg der Kurs oberhalb von $1350 nicht eintreten sollte, dann ist mit einem weiteren Kursrückgang bis $595 zu rechnen.

Ein Tiefpunkt würde dann bis zum 6.9.2022 ausgebildet werden.

Widerstand befindet sich in den Kursbereichen von $1257.05 bis $1452.97, $1702.53 bis $2108.80 und $2222.22 bis $2628.63.

Ethereum/Dollar notiert am Donnerstag, den 16.6.2022 bei $1172.92.

Ethereum/Dollar 1 Tages X-Sequentials Chart:

Zum Chart: https://i.ibb.co/JdbHJTs/ETHUSD-2022-06-16-08-55-44-f15dc.png



