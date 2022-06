Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

X-Sequentials DAX Index Daytrading 17.6.2022 (Heute:+307,56 Punkte Tagesgewinn!)

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Abonnenten/Innen des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen gewannen heute in nachfolgenden Märkten:

DAX Index: 261,69 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +1515,20 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +313,28 Punkte,

Nasdaq Composite Index: +1157 Punkte.

Heute zur Markteröffnung bestanden zwei Orders im Markt:

1)

Short bei 13335.25 Punkten.

Stopp bei 13513.58 Punkten (Initialstopp).

Kursziel bei 12975 Punkten.

2)

Short bei 13420.85 Punkten

Stopp bei 13513.58 Punkten (Initialstopp).

Kursziel bei 13160 Punkten

Mein Trading Plan war das der DAX Index bis zu den X-Sequentials Abwärtskurszielen bei 13190 Punkten bis 13115 Punkten / 13020 Punkten bis 12935 Punkten tiefer notieren wird.

Der DAX Index eröffnete am Donnerstag, den 16.6.2022 mit einer Kurslücke bei 13440.43 Punkten schwächer.

Da auf 9.45h ein X-Sequentials Zeit Ziel zeigte stellte ich meine Positionen um 9.37h bei 13224.27 Punkten glatt.

#36 · 16. Juni 2022, 9:37:

"Guten Morgen!

DAX Index bei 13224.27 Punkten.

Ich stelle die beiden Shortpositionen glatt."

#37 · 16. Juni 2022, 9:58:

"Update & Abrechnung für heute:

1)

Short bei 13335.25 Punkten.

Stopp bei 13513.58 Punkten (Initialstopp).

Kursziel bei 12975 Punkten.

Vorzeitiger Ausstieg bei 13224.27 Punkten.

Gewinn: +110,98 Punkte.

2)

Short bei 13420.85 Punkten

Stopp bei 13513.58 Punkten (Initialstopp).

Kursziel bei 13160 Punkten.

Vorzeitiger Ausstieg bei 13224.27 Punkten.

Gewinn: +196,58 Punkte.

Total:

+307,56 Punkte Tagesgewinn.

Stand des X-Sequentials Daytradings am 16.6.2022:

+727,16 Punkte seit Mai 2022!"

Der DAX Index schob sich nach 10h zunehmend immer mehr nach unten, sodass ich meine Meinung zum Zeit Ziel korrigieren musste.

#41 · 16. Juni 2022, 14:01:

"Update:

Zum Zeit Ziel.

Zeit Ziele hauen meist nicht 100%ig hin.

Bei diesem Beispiel muss aufgrund dessen, dass das Kursziel auf Tagesbasis weitaus tiefer liegt als die grüne Kurszielzone fairerweise annehmen, dass dieses auf das Hoch der gestrigen Gegenbewegung gefallen ist."

Hinsichtlich des trade Management machte dieses jedoch keinen Unterschied.

Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns war aufgrund der aktuellen X-Sequentials Analyse sehr groß.

Daher ließ ich zwei Orders im Markt.

Am Tag zuvor verlor ich beim Antizipieren dieser Marktbewegung -53,43 Punkte.

Der DAX Index erreichte gegen Handelsschluss mit 13007.91 Punkten die prognostizierte Kurszielzone und schloss am Donnerstag, den 16.6.2022 bei 13038.50 Punkten.

Seien Sie beim DAX Index X-Sequentials Daytrading im Technical-Trading-Profits.com Forum mit dabei und erhalten Sie Informationen zum DAX Index die Sie nirgendwo anders bekommen!

Link:

https://technical-trading-profits.com/?page_id=1026&view=topic&id=7&part=5#postid-129

DAX Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/2FX1tKM/DEU40-2022-06-16-20-57-43-e6ffb.png

Wie geht es weiter?

Auf Tagesbasis ist beim DAX Index eine Abwärtsbewegung bis 12435 Punkten bis 12245 Punkten, mindestens aber bis 12813 Punkten zu erwarten.

Ein Zeit Ziel für einen Tiefpunkt zeigt auf den 17/20.6.2022.

Aktuell ist es ratsam auf den Dow Jones Industrial Index und auf den Nasdaq 100 Index zu achten.

Der DJI notiert aktuell bei 29740.35 Punkten mit einem Tagestief bei 29740.35 Punkten.

Das Mindestkursziel der derzeitigen Abwärtsbewegung befindet sich bei 29293 Punkten.

Somit befindet sich der DJI kurz davor.

Der Nasdaq 100 befindet sich ebenfalls kurz vor dem Mindestkursziel der Abwärtsbewegung.

Dieses liegt bei 10820 Punkten. Der Nasdaq 100 Index notiert aktuell bei 11091.46 Punkten mit einem Tagestief bei 11037.21 Punkten.

Dieses kann den DAX Index im Zusammenhang mit seinem Zeit Ziel am 17/20.6.2022 bis in den Widerstandsbereich bei 13379.87 Punkten bis 14121.07 Punkten (genaue Marken: 13696 Punkte und 13999 Punkte) ansteigen lassen.

Negativ ist, dass der Nasdaq Composite mit einem heutigen Tiefpunkt bei 10565.14 Punkten weit von seinem Kursziel bei 9.695 Punkten bis 9.250 Punkten entfernt ist, sondern nur ein Zwischenziel erreicht hat.

Dieses dürfte den Dow Jones Industrial Index auf 27835 Punkten bis 26350 Punkten und den Nasdaq 100 Index auf 10795 Punkten bis 10490 Punkte bis 10210 Punkten fallen lassen.

Daher ist beim DAX Index im Kursbereich von 13379.87 Punkten bis 14121.07 Punkten (genaue Marken: 13696 Punkte und 13999 Punkte) nach einem Short Einstieg bis 12435 Punkten bis 12245 Punkten Ausschau zu halten.

Ein Long Einstieg bis in den zuvor erwähnten Widerstandsbereich kann morgen im Zeitraum von 11h bis 13h erfolgen (sofern sich im Kurschart aus technischen Gründen das Zeit Ziel nicht verschieben sollte. Schauen Sie morgen einfach rein!), alternativ ab 13295 Punkten, spätestens bei 13567 Punkten.

Dazu genaueres aber nach morgiger Markteröffnung um 9h.

Schauen Sie kostenlos im Forum rein!

Link:

https://technical-trading-profits.com/?page_id=1026&view=topic&id=7&part=5#postid-129

