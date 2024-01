X-Sequentials DAX 40 Index Aktien Kursprognosen KW1 2024: Fresenius, Hannover Rück, Heidelberg Materials, Henkel und Infineon

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Sehr geehrte Damen und Herren,Die Fresenius Aktie formierte im letzten Jahr 2023 ein negatives X-Sequentials X7 Kursmuster.Dem folgte ein Tiefpunkt im Oktober bei 23,93 EUR und ein Kursanstieg bis zur "X" Widerstandsmarke bei 29,20 EUR. Das Widerstandshoch lag bei 29,51 EUR. Die Fresenius Aktie schloss am 29.12.2023 bei 28,07 EUR. Eine nennenswerte Kursbewegung bis 36,70 EUR ist erst zu erwarten, wenn die Marke von 31,22 EUR überboten wird.Es liegt ein Handelssignal vor.Die Hannover Rück Aktie befindet sich innerhalb eines Aufwärtstrends.Es ist mittelfristig mit einem Kursanstieg bis in den Kursbereich von 255 EUR bis 280 EUR zu rechnen. Unterstützung befindet sich bei 206,6 EUR. Der Schlusskurs am Freitag, dem 29.12.2023 lag bei 216,3 EUR.Es liegt ein Handelssignal vor.Bei der Heidelberg Materials Aktie ergibt sich ein langfristiges Kursziel bei 118 EUR bis 127 EUR bis 135 EUR. Der Schlusskurs am Freitag, dem 29.12.2023 lag bei 80,94 EUR.Kein Handelssignal.Die Henkel Aktie formierte vom April 2014 bis zum Juni 2017 ein negatives X-Sequentials X7 Kursmuster und bildete im März 2019 das zugehörige Tief aus. Dieses lag bei 51,56 EUR.Bei der Henkel Aktie ist ein Kursanstieg bis zur X-Sequentials "X" Mittellinie dieses Kursmusters bei 92,40 EUR zu erwarten. Der Schlusskurs am Freitag, dem 29.12.2023 lag bei 64,98 EUR.Ungeachtet des Kursziels ergibt sich aufgrund der fehlenden Aufwärtsdynamik kein Handelssignal.Die Infineon Aktie erreichte gegen Ende letzten Jahres 2023 die "X" Mittellinie eines negativenX-Sequentials X7 Kursmusters. Der Schlusskurs am Freitag, dem 29.12.2023 lag bei 37,800 EUR.Ein Aufwärtstrend bis zunächst 44 EUR bis 46,40 EUR und im Anschluss bis 50,48 EUR bis 52,96 EUR ist erst zu erwarten, wenn die Marke von 40,270 EUR überboten wird.Es liegt ein Handelssignal vor.Mit freundlichen GrüßenDevin SageX-Sequentials Trading Börsenbrief