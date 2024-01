X-Sequentials DAX 40 Index Aktien Kursprognosen KW01 2024: Siemens, Siemens Energy, Siemens Healthineers und Symrise. ; 2.1.2024

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Siemens:

Aufgrund eines positiven X-Sequentials X5 Kursmusters aus dem Jahre 2019 bis März 2020 befindet sich die Siemens Aktie innerhalb eines Aufwärtstrends. Die Siemens Aktie notiert am Dienstag, dem 2.1.2024, bei 167,08 EUR.

Es ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis in den Kursbereich von 191 EUR bis 196 EUR zu erwarten. Maximal ist eine Aufwärtsbewegung bis in den Kursbereich von 209 EUR bis 216 EUR möglich. Ein Hochpunkt ist frühestens im Juni/Juli 2024 zu erwarten.

Derzeit ist es wahrscheinlich, dass sich dieser Aufwärtsbewegung eine Korrektur bis ca. 89 EUR anschließen wird. Sofern der Tiefpunkt der Korrekturbewegung oberhalb von 106,60 EUR liegen sollte (bei ca. 143 EUR bis 137 EUR), dann wäre die Fortsetzung des Aufwärtstrends zu erwarten.

Es liegt ein Handelssignal vor.

Siemens 1 Tages X-Sequentials Chart:

Siemens Energy:

Die Siemens Energy Aktie befindet sich seit Anfang 2021 innerhalb eines Abwärtstrends.

Von einem Hochpunkt bei 34,30 EUR fiel die Aktie bis gegen Ende Oktober 2023 auf 6,402 EUR. Es wurde im Anschluss mit 12,090 EUR Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 11,66 EUR gefunden.

Siemens Energy notiert am Dienstag, dem 2.1.2024 bei 11,820 EUR.

Sofern die Aktie permanent oberhalb der Marke 12,090 EUR notiert, ist ein Kursanstieg bis 17,55 EUR zu erwarten.

Es ergibt sich derzeit kein Handelssignal

Siemens Energy 1 Tages X-Sequentials Chart:

Siemens Healthineers:

Infolge eines negativen X-Sequentials X5 Kursmusters fiel die Siemens Healthineers Aktie im letzten Jahr 2023 bis 44,39 EUR und erholte sich anschließend bis oberhalb der Mittellinie des Kursmusters bei 51,25 EUR auf 54,32 EUR. Mit diesem Kursanstieg wurde das Kursmuster vervollständigt.

Eine Aufwärtsbewegung bis in den Kursbereich von 64 EUR bis 67,70 EUR ist nur zu erwarten, wenn die Marke von 58,08 EUR überboten wird. Ansonsten ist mit einem Kursrückgang bis 48,30 EUR zu rechnen. Die Siemens Healthineers Aktie notiert am Dienstag, dem 2.1.2024 bei 52,60 EUR.

Es liegt ein Handelssignal vor.

Siemens Healthineers 1 Tages X-Sequentials Chart:

Symrise:

Die Symrise Aktie formierte im November 2021 einen Hochpunkt, dass mit einem negativen X-Sequentials X7 Kursmuster einherging.

Daraufhin folgte ein Kursrückgang bis 87,38 EUR Anfang Oktober 2023.

Der darauffolgende Kursanstieg verlief bis 108,15 EUR.

Symrise notierte im Anschluss bis 95,26 EUR tiefer und schloss am Dienstag, dem 2.1.2024 bei 98,22 EUR.

Bei der Symrise ist eine Kursbewegung bis zur X-Sequentials "X" Mittellinie bei 117,15 EUR zu erwarten.

Ein Aufwärtstrend bis 149,4 EUR-158,4 EUR und im Anschluss bis 180,7 EUR-189 EUR ist dann zu erwarten, wenn die Marke von 130,14 EUR überboten wird.

Handelssignal: Es wird das Überbieten der Marke von 130,14 EUR abgewartet.

Symrise 1 Tages X-Sequentials Chart:

