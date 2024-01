X-Sequentials DAX 40 Index Aktien Kursprognosen KW01 2024: Mercedes-Benz Group, Porsche Automobil Holding SE, Volkswagen Vz, Zalando und Puma ; 3.1.2024

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Mercedes-Benz Group Aktie bildete gegen Ende des letzten Jahres 2023 infolge eines negativen X-Sequentials X7 Kursmusters einen Tiefpunkt bei 55,08 EUR aus und stieg im Anschluss bis 65,32 EUR an. Der Schlusskurs am Dienstag, dem 2.1.2024, lag bei 63,33 EUR.Aufgrund des vorliegenden Kursmusters ergibt sich die Prognose eines Kursanstiegs bis oberhalb des letzten Hochs vom letzten Sommer 2023 bei 76,10 EUR. Dieser Kursanstieg kann im positiven Fall bis 95,85 EUR bis 103,92 EUR verlaufen. Mindestens ist ein minimales Überbieten des Allzeithochs zu erwarten.Diesem Kursanstieg sollte sich ein Kursrückgang bis maximal 52 EUR, mindestens bis 66,50 EUR, anschließen. Im Anschluss ist eine dynamische Kursbewegung in Aufwärtsrichtung bis 128 EUR bis 136,4 EUR zu erwarten.Es liegt ein Handelssignal vor.

Porsche Automobil Holding SE:

Die Porsche-Aktie formierte vom Spätsommer 2017 bis zum Frühjahr 2020 ein positives X-Sequentials X5 Kursmuster, das zu einem Kursanstieg bis zum Sommer 2021 auf 89,50 EUR führte. Anschließend notierte die Aktie bis zum Herbst 2023 auf 41,65 EUR tiefer. Der Schlusskurs am Dienstag, dem 2.1.2024, lag bei 46,82 EUR.

Die Aktie unterbot die Mittellinie bei 53,12 EUR des vorliegenden Kursmusters.

Dieses ist ein Merkmal von Abwärtstrends.

Sollte die Porsche-Aktie Widerstand an dieser Mittellinie finden, dann ist eine Abwärtsbewegung bis 34,10 EUR möglich. Mindestens ist jedoch eine Handelsspanne zwischen 53,12 EUR und 41,65 EUR zu erwarten.

Für eine Aufwärtsbewegung bis zunächst 63,50 EUR müsste sich die Aktie oberhalb von 53,12 EUR etablieren.

Kein Handelssignal.

Porsche Automobil Holding SE 1 Tages X-Sequentials Chart:

Volkswagen Vz:

Im Zuge eines positiven X-Sequentials X5 Kursmusters stieg die Aktie von einem Tiefpunkt im Frühling 2023 56,80 EUR bis 146,54 im März 2021 und notierte im Anschluss bis 96,55 EUR im Sommer 2022 tiefer. Seitdem verläuft die Aktie in Seitwärtsrichtung, wobei sich die obere Grenze bei 131,36 EUR befindet.

Der Schlusskurs am Dienstag, dem 2.1.2024, lag bei 112,88 EUR.

Die Aktie unterbot die Mittellinie bei 119,25 EUR des vorliegenden Kursmusters.

Dieses ist ein Merkmal von Abwärtstrends.

Sollte die Volkswagen-Aktie Widerstand an dieser Mittellinie finden, dann ist eine Abwärtsbewegung bis 78 EUR möglich. Mindestens ist jedoch eine Handelsspanne zwischen 132 EUR und 96 EUR zu erwarten.

Für eine Aufwärtsbewegung bis zunächst 142 EUR müsste sich die Aktie oberhalb von 119,25 EUR etablieren.

Kein Handelssignal.

Volkswagen 1 Tages X-Sequentials Chart:

Zalando:

Die Aktie stieg vom Ausgabekurs bei 24,10 EUR am 1.10.2014 bis 105,90 EUR am 7.7.2021 an und notierte bis zum 26.9.2022 auf 19,225 EUR tiefer.

Die Gegenbewegung verlief bis zum 3.2.2024 auf 45,81 EUR.

Die Zalando Aktie schloss am Mittwoch, dem 3.1.2024, bei 20,21 EUR.

Bei der Aktie liegt ein X-Sequentials X4 Kursmuster vor.

Das Abwärtsziel wurde mit dem Tief 19,225 EUR realisiert.

Bei der Aktie ist auf eine Bodenbildung bei 18,40 EUR zu warten.

Sobald zwischen 45,81 EUR bis 18,40 EUR ein höheres Tief vorliegt, dann kann ein Kursanstieg bis 92 EUR erwartet werden.

Derzeit kein Handelssignal.

Zalando 1 Tages X-Sequentials Chart:

Puma:

Die Puma Aktie fiel von einem Hochpunkt bei 112,08 im November 2021 bis 40,57 EUR (November 2022). Seitdem verläuft die Aktie in Seitwärtsrichtung.

Die obere Begrenzung befindet sich bei 65,46 EUR.

Der Schlusskurs am Mittwoch, dem 3.1.2024, lag bei 49,58 EUR.

Die Aktie fand an der Mittellinie eines vorherigen X4 Kursmusters bei 61,7 EUR Widerstand.

Dieses ist eigentlich ein Merkmal für einen anstehenden Abwärtstrend.

Es ergibt sich ein Kursziel von 28 EUR.

Im Falle eines Ausbruchs oberhalb von 65,46 EUR können steigende Kurse bis 99,6 EUR erwartet werden.

Kein Handelssignal.

Puma 1 Tages X-Sequentials Chart:

