X-Sequentials DAX 40 Index Aktien Kursprognosen KW01 2024: MTU Aero Engines, Qiagen, Rheinmetall, RWE, Sartorius und Vonovia ; 4.1.2024

MTU Aero Engines:

Mit dem Tiefpunkt vom 21.9.2023 bei 158,20 EUR realisierte die MTU Aero Engines Aktie ein zweifaches Tief eines X-Sequentials X4 Kursmusters.

Diesem Tief folgte ein Kursanstieg bis 198,35 EUR.

Der Schlusskurs am 3.1.2024 lag bei 193,80 EUR.

Es ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 200 EUR-202,4 EUR zu erwarten.

Ein höherer Kursanstieg bis 228 EUR ist dann zu erwarten, wenn die Aktie bei 203 EUR notiert. Unterstützung befindet sich bei 183,6 EUR.

Für ein Handelssignal wird das Erreichen der Marke von 203 EUR abgewartet.

MTU Aero Engines 1 Tages X-Sequentials Chart:

Qiagen:

Mit dem Tiefpunkt vom 30.10.2023 bei 32,74 EUR realisierte die Qiagen Aktie ein Abwärtsziel eines negativen X-Sequentials X5 Kursmusters.

Diesem Tief folgte ein Kursanstieg bis 40,07 EUR.

Der Schlusskurs am 3.1.2024 lag bei 39,37 EUR.

Es ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 40,50 EUR-41,05 EUR zu erwarten.

Ein höherer Kursanstieg bis 43,10 EUR ist dann zu erwarten, wenn die Aktie bei 41,30 EUR notiert. Unterstützung befindet sich bei 38,40 EUR.

Für ein Handelssignal wird das Erreichen der Marke von 41,30 EUR abgewartet.

Qiagen 1 Tages X-Sequentials Chart:

Rheinmetall:

Die Rheinmetall-Aktie formierte von März 23 bis Oktober 23 ein positives

X-Sequentials X5 Kursmuster und erreichte bereist die zugehörige Kurszielzone bei 294,5 EUR bis 315,5 EUR. Ein Hochpunkt ist laut Zeitziel um den 20.2.2024 zu erwarten. Unterstützung nach Formierung eines Hochpunkts innerhalb dieser Kurszielzone befindet sich bei 252 EUR.

Anmerkung: Die zuvor erwähnte Kurszielzone in Aufwärtsrichtung kann im positiven Fall bis 335 EUR erweitert werden. Für ein Handelssignal muss der weitere Kursverlauf abgewartet werden.

Rheinmetall 1 Tages X-Sequentials Chart:

RWE:

Die RWE Aktie formierte von 2011 bis 2015 ein positives X-Sequentials X5 Kursmuster.

Infolgedessen stieg die Aktie von einem Tiefpunkt bei 7,469 EUR bis 43,03 EUR (20.5.22) an.

Die nachfolgende Konsolidierung verlief bis 31,55 EUR (6.10.23).

Die RWE Aktie schloss am 3.1.2024 bei 40,42 EUR.

Die Aktie realisierte mit dem Hochpunkt am 20.5.2022 bei 43,03 EUR bereits ein Mindestkursziel in Aufwärtsrichtung.

Derzeit erscheint ein Kursanstieg bis 47,45 EUR als wahrscheinlich.

Unterstützung befindet sich bei 37,35 EUR.

Für einen Trade bis 47,45 EUR wird ausgehend von aktuellem Kursniveau ein Kursrückgang bis ca. 37,35 EUR abgewartet.

RWE 1 Tages X-Sequentials Chart:

Sartorius:

Infolge eines negativen X-Sequentials X5 Kursmusters notierte die Sartorius Aktie gegen Ende des letzten Jahres bis 215,3 EUR tiefer. Der nachfolgende Kursanstieg verlief bis 350,4 EUR. Die Aktie schloss am Mittwoch, dem 3.1.2024, bei 331,2 EUR.

Es ist ein Kursanstieg bis zur Mittellinie des Kursmusters bei 381,5 EUR zu erwarten. Die Aktie sollte kurz oberhalb der Mittellinie einen Hochpunkt ausbilden und anschließend Unterstützung bei 297,5 EUR finden.

Derzeit kein Handelssignal.

Sartorius 1 Tages X-Sequentials Chart:

Vonovia:

Die Vonovia Aktie fiel infolge eines negativen X-Sequentials X5 Kursmusters, das im Laufe eines Abwärtstrends ausgehend von 53,40 EUR auftrat, einen Tiefpunkt bei 16,145 EUR (28.3.2023) aus. Der nachfolgende Kursanstieg verlief bis 29,09 EUR. Der Schlusskurs am 3.1.2024 lag bei 27,45 EUR: Es ist ein Kursanstieg bis 32,256 EUR zu erwarten. Im Anschluss sind Kurse bis 39,85 EUR möglich.

Unterstützung liegt bei 27,39 EUR.

Für ein Handelssignal wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

Vonovia 1 Tages X-Sequentials Chart:

Devin Sage

