X-Sequentials Bitcoin/Dollar Analyse: Wo könnte der Abwärtstrend enden?

Sehr geehrte Leser/Innen,Derbildete am 10.11.2021 bei $69000.00 einen Hochpunkt aus.Diesem Hochpunkt das den vorherigen Hochpunkt vom 14.4.2021 bei $64899.00 etwas überbot folgte ein Kursrückgang bis $32933.33 am 24.1.2022.Diesem Tiefpunkt schloss sich bis zum 29.3.2022 eine Konsolidierung mit einem Hochpunkt bei 48240.00 Punkten an.Mit diesem Hochpunkt ging ein negatives X-Sequentials X5 Muster einher.Bitcoin/Dollar hat mit dem Tiefpunkt vom 15.6.2022 bei $20071.00 nun ein wichtiges Kursziel erreicht.Bitcoin/Dollar notiert am Donnerstag, den 16.6.2022 bei $22059.12.Widerstand befindet sich innerhalb nachfolgender Kursbereiche: $25338.53 bis $30091.20 und $34017.56 bis $41127.79 Punkten.Für eine Aufwärtsbewegung bis zum X-Sequentials "X" Widerstand muss Bitcoin/Dollar mit seinen Tagesschlusskursen als nächstes permanent oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $25500 notieren.Sollte dieses nicht eintreten, dann ist die Fortsetzung des Abwärtstrends bis $12065 zu erwarten.Mit freundlichen Grüßen,Devin SageX-Sequentials Trading Börsenbrief mit HandelssignalenDer (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!