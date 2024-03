X-Sequentials: Ausblick auf Forex-, Rohstoff- und Aktienindizes

in diesem Beitrag soll evaluiert werden, wie sich die Forex-, Rohstoff- und Aktienindizesmärkte mittelfristig entwickeln werden.

Beginnen wir mit der Analyse des US-Dollar-Index.

Der US-Dollar-Index (USDX, DXY) ist ein Maß für den Wert des US-Dollars im Vergleich zu einem Korb von Fremdwährungen. Die im Index enthaltenen Währungen repräsentieren einige der größten Handelspartner der USA und umfassen den Euro (EUR), den Japanischen Yen (JPY), das Britische Pfund (GBP), den Kanadischen Dollar (CAD), die Schwedische Krone (SEK) und den Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar-Index bietet Einblicke in die allgemeine internationale Nachfrage nach dem US-Dollar und kann von Veränderungen in der globalen Wirtschaft, Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Federal Reserve), politischen Ereignissen und Veränderungen in den Handelsbilanzen der USA beeinflusst werden. Ein steigender US-Dollar-Index deutet auf eine Stärkung des US-Dollars gegenüber den im Korb enthaltenen Währungen hin, während ein fallender Index eine Schwächung des US-Dollars anzeigt.

US-Dollar-Index:

In den Februar 2024 Ausgaben des X-Sequentials Trading Börsenbriefs wurde erwähnt, dass seit dem 2.2.2024 bei $102,780 eine Überschneidung des Kursverlaufs mit der Analysegeometrie vorliegt. In den meisten Fällen führt dies zunächst zu einer Korrektur kurz unterhalb dieser Marke und einem anschließenden Seitwärtsverlauf an dieser Marke. Der US-Dollar-Index stieg nach Auftreten der Überschneidung auf $104,875 an und korrigierte bis zum 8.3.2024 auf $102,300. In der letzten Handelswoche verzeichnete er einen Kursanstieg bis $103,725, wobei der Wochenschlusskurs bei $103,064 lag. Auf Tagesbasis liegt ein positives X-Sequentials X5 Kursmuster vor, dessen 1⁄2 Kurszielprojektion mit $105,015 kurz oberhalb des letzten Hochpunkts vom 14.2.2024 bei $104,875 liegt. Somit kann gesagt werden, dass sich die Kurszielprojektion mit dem letzten Hochpunkt überschneidet. Sollte diese Aussage gültig sein, dann kann formuliert werden, dass beim US-Dollar-Index ein Kursanstieg bis maximal $104,300 möglich ist. Im Zuge des wahrscheinlichen Seitwärtsverlaufs ist sogar eine Aufwärtsbewegung bis maximal $103,685 oder kurz oberhalb dieser Marke zu erwarten. Im Anschluss wäre mit einer Abwärtsbewegung bis maximal $101,790 bis $101,200 zu rechnen. Sollte der US-Dollar-Index im Anschluss unterhalb seiner laufenden X-Sequentials Abwärtstrendmarken verbleiben, dann ist ein ausgedehnter Abwärtstrend unterhalb des Tiefpunkts vom Dezember 2023 bei $100,320 bei bis zu $96 zu erwarten. In beiden Fällen ist anschließend ein dynamischer Aufwärtstrend oberhalb des Hochpunkts vom 3.10.2023 dann zu erwarten, wenn der US-Dollar-Index nach Erreichen der formulierten Abwärtszielzonen seine jeweilige X-Sequentials Abwärtstrendmarke überbietet und damit ein Kaufsignal generiert. Dieses muss dann zum gegebenen Zeitpunkt abgewartet werden.

Prognostiziert man den Verlauf beim US-Dollar-Index, so lassen sich folgende Prognosen für andere Währungspaare formulieren:

EUR/USD: Fällt der US-Dollar-Index, dann steigt der EUR/USD und umgekehrt.

GBP/USD: Fällt der US-Dollar-Index, dann steigt der GBP/USD und umgekehrt.

USD/JPY: Fällt der US-Dollar-Index, dann fällt auch der USD/JPY und umgekehrt.

USD/CAD: Fällt der US-Dollar-Index, dann fällt auch der USD/CAD und umgekehrt.

ETH/EUR: Ein Aufwärtstrend ist in der Regel erst dann zu erwarten, wenn der US-Dollar-Index in Abwärtsrichtung tendiert.

BTC/EUR: Ein Aufwärtstrend ist in der Regel erst dann zu erwarten, wenn der US-Dollar-Index in Abwärtsrichtung tendiert.

US-Dollar-Index 1-Tages-X-Sequentials Chart:

Die Analyse wird fortgesetzt mit dem CRB-Index, einem wichtigen Indikator für die Rohstoffmärkte. Der CRB-Index, auch bekannt als Commodity Research Bureau Index, umfasst eine breite Palette von Rohstoffen und bietet damit einen umfassenden Überblick über die Preisentwicklung im Rohstoffsektor. Er beinhaltet verschiedene Rohstoffkategorien wie Energie, Metalle, Agrarprodukte und mehr. Durch die Analyse des CRB-Index erhalten Investoren und Analysten Einblicke in die allgemeine Preisentwicklung bei Rohstoffen, was wiederum Rückschlüsse auf die globale Wirtschaftslage, Inflationstrends und Angebots- und Nachfragedynamiken auf den Rohstoffmärkten zulässt. Der Index dient somit als wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit und die Inflationsentwicklung weltweit.

CRB-Index:

Der CRB-Index erreichte aufgrund eines negativen X-Sequentials X7 Kursmusters einen Tiefpunkt am 12.12.2023 bei $258,0917. Mit diesem Tiefpunkt wurde die Mindestkurszielzone des Kursmusters erreicht. Im Anschluss konnte eine Aufwärtsbewegung bis zur Mittellinie des X7 Kursmusters bei $278,3565 prognostiziert werden. In der letzten Handelswoche übertraf der CRB-Index das erwartete Kursziel und stieg bis auf $284.6232. Der Wochenschlusskurs lag auf diesem Niveau. Das Überbieten des prognostizierten Kursziels lässt darauf schließen, dass auch das Überbieten des Hochpunkts vom 14.9.2023 bei 290,2853 zu erwarten ist. Beim CRB-Index ist dann mit einem Kursanstieg bis zur Mittellinie des vorherigen X-Sequentials Kursmusters aus dem Jahr 2022 bei $309 zu rechnen. Anschließen ist das Erreichen der Marke von $290 zu erwarten.

Für die nachfolgenden Rohstofftitel wäre folgende Entwicklung zu erwarten:

Brent Oil: Steigt der CRB-Index, dann steigt auch das Brent Oil und umgekehrt.

Weizen: Ein signifikanter Aufwärtstrend beim Weizen ist erst zu erwarten, wenn der CRB-Index seinen Hochpunkt aus dem Jahr 2022 bei $329,5902 überbietet. Dies lässt sich derzeit nicht vorhersagen. Vor einem Aufwärtstrend ist zudem eine Bodenbildung im Kursbereich von $560 bis $430 notwendig.

Kaffee: Hoch- und Tiefpunkte beim Kaffee bilden sich etwas früher als beim CRB-Index. Ein Abwärtstrend beim Kaffee ist zu erwarten, wenn der CRB-Index unterhalb seines Hochpunkts aus dem Jahr 2022 bei $329,5902 verbleibt. Hingegen ist ein Aufwärtstrend beim Kaffee zu erwarten, wenn der CRB-Index diesen Hochpunkt überbietet.

Gold: Gold zeigt einen Vorlauf zum CRB-Index. Ein Kursanstieg beim Gold bis ungefähr $2310 ist zu erwarten, gefolgt von möglichen $2550.

Silber: Auch Silber bildet Hoch- und Tiefpunkte etwas früher als der CRB-Index aus. Bei neuen Allzeithochs beim Silber ist ein Kursanstieg bis mindestens $33 zu erwarten.

Aluminium: Aluminium zeigt ebenfalls einen Vorlauf gegenüber dem CRB-Index. Es sind derzeit keine neuen Hochpunkte über dem Hochpunkt von 2022 beim CRB-Index zu erwarten.

CRB-Index 1-Tages-X-Sequentials Chart:

Aktienindizes vs. CRB-Index vs. US$-Dollar-Index:

Für die Aktienindizes wurde am 23.2.2024 ein temporäres Hoch vor einem weiteren Kursanstieg erwartet. Der DAX Index hätte diesen Hochpunkt bei ca. 17.275 Punkten ausbilden sollen, um bis ca. 16.400 Punkte zu korrigieren. Danach hätte sich die Aufwärtsbewegung bis 18.430-18.700-18970 Punkten fortgesetzt. Das Zeitziel wurde jedoch vom DAX Index ignoriert. Der Wochenschlusskurs lag beim DAX Index bei 17.936,64 Punkten, wobei das Wochenhoch bei 18.038,05 Punkten lag. Hingegen erreichte der Dow Jones Industrial Index am 23.2.2024 bei 39.282,28 Punkten einen Hochpunkt und verlief seitdem seitwärts mit einem Wochenschlusskurs bei 38.714,78 Punkten. Es kann festgestellt werden, dass zwischen dem Dow-Jones-Index und dem US-Dollar-Index eine vorwiegend inverse Korrelation besteht, während zwischen dem Dow-Jones-Index und dem CRB-Index eine vorwiegend positive Korrelation besteht. Sollte der CRB-Index in Abwärtsrichtung tendieren, würden vom Dow-Jones-Index Aufwärtsbewegungen überproportional zum CRB-Index vollzogen. Tiefpunkte beim CRB-Index gehen nach Beobachtung wenig später mit Tiefpunkten beim Dow-Jones-Index innerhalb eines Aufwärtstrends einher. Dies ergibt für den Dow-Jones-Index ein Kurspotenzial von 40.000 Punkten bis 41.080 Punkten. Bei einer Übertreibung ist sogar ein Kursstand von 45.200 Punkten möglich.

Dow Jones Industrial Index 1-Tages-Chart:

