X-Sequentials Analyse: So sieht es beim DAX Index, Dow Jones Index und VIX aus!

beim DAX Index sieht es nach einer Trendwende in Aufwärtsrichtung aus.

Der nachfolgenden Kursgrafik ist zu entnehmen, dass dieser am Mittwoch, dem 4.10.2023 mit 14948.08 Punkten eine zweifache X-Sequentials 5XZ Kurszielzone in Abwärtsrichtung bei 14963 Punkten bis 14796 Punkten erreichte.

Innerhalb der zuvor genannten Kurszielzone ist ein Tiefpunkt zu erwarten.

In der Regel steigt der Markt nach Erreichen einer Abwärtszielzone bis zur X-Sequentials "X" Marke des Kursmusters an.

Diese befindet sich bei 15738 Punkten.

Der DAX Index sollte an dieser Marke/ kurz oberhalb dieser Marke Widerstand finden.

Der DAX Index notiert am Donnerstag, dem 5.10.2023 bei 15148 Punkten.

DAX Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

Der Dow Jones Industrial Index formierte vom 1.5.2023 bis 1.8.2023 ein bearishes, negatives X-Sequentials X5 Kursmuster, das tiefere Kurse erwarten ließ.

Hier wurde die Kurszielzone fast erreicht.

Dieses lässt eine Trendwende in Aufwärtsrichtung bis/ kurz oberhalb von 34130 Punkten erwarten.

Die Kurszielzone in Abwärtsrichtung verläuft von 32725 Punkten bis 32185 Punkten.

Der Dow Jones Industrial Index schloss am Mittwoch, dem 4.10.2023 bei 33129.54 Punkten.

Dow Jones Industrial Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

Der VIX hat bereits ein bearishes, negatives X-Sequentials X7 Kursmuster formiert.

Kommt dieses Kursmuster zum Tragen, dann sind beim VIX tiefere Kurse unterhalb des letzten Tiefs vom 15.9.2023 bei 12.68 Punkten zu erwarten.

Dieses ließe zugleich steigende Kurse bei den Aktien-Indizes erwarten.

VIX 1 Tages X-Sequentials Chart:

Eine Trendwende bei den Indizes scheint beim DAX Index und Dow-Jones-Index sehr nahe zu sein.Ein größerer Kursrückgang ist erst zu erwarten, wenn der DAX Index und der Dow-Jones-Index die unteren Begrenzungen der erwähnten Kurszielzone unterbieten.

