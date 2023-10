X-Sequentials Aktien-Indizes, Forex & Commodities Trading Chancen für die nächste Handelswoche (KW44 2023)!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Aktienindizes:

noch am 4.10.2023 indizierte ein negatives X-Sequentials X7 Kursmuster beim VIX fallende Kurse. Ein steigender VIX weist auf einen schwankungsanfälligen Markt und mit fallender Tendenz hin. Ein fallender VIX zeigt, dass die Marktteilnehmer eher mit einer stabilen Kursentwicklung rechnen und wird von einem Markt mit steigender Tendenz begleitet.

Aufgrund der jüngsten Ereignisse im Nahen Osten ging dieses Kursmuster nicht auf. Der VIX stieg infolgedessen bis 23.08 Punkte an und notiert am Donnerstag, dem 26.10.2023 bei 21.52 Punkten.

VIX 1 Tages X-Sequentials Chart:



Für den DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index und der All Ordinaries Index waren entsprechend keine steigenden Kurse mehr zu erwarten. In dieser Handelswoche wurden im DAX40 Index bereits 242 Punkte gewonnen.

Wie weit können die zuvor genannten Aktien-Indizes fallen?

Genaue Antworten darauf erhalten Sie im X-Sequentials Trading Börsenbrief.

Die nächste Ausgabe erscheint am Wochenende.

Mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief erhalten Sie wöchentlich aktuelle X-Sequentials Kursprognosen und Handelssignale für nachfolgende Märkte:

VIX, DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bonds Future, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, BITCOIN/EURO, ETHEREUM/EURO, Brent Crude Öl, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen).

Profitieren Sie vom aktuellen Halloween 2023 Angebot:

Abonnieren Sie bis zum 31.10.2023 den X-Sequentials Trading Börsenbrief für 399 EUR (12 Monats Abonnement) anstatt 999 EUR und sparen Sie 600 Euro!

Bestellen Sie für 12 Monate den X-Sequentials Trading Börsenbrief per PayPal

Bestellen Sie 12 Monate den X-Sequentials Trading Börsenbrief per Stripe (Kreditkarte)

Wenn Sie per Banküberweisung zahlen möchten, senden Sie eine formlose E-Mail an: devin.sage@gmail.com.

Zur Beschreibung des X-Sequentials Trading Börsenbriefs

Sie erhalten nach Bestellung eine Rechnung, einen Lesezugang zum Abonnementbereich und wöchentlich den X-Sequentials Trading Börsenbrief per E-Mail.

Forex:

Der US-Dollar-Index stieg bis zum 3.10.2023 auf $107,050 an und konsolidierte bis zum 24.10.2023 auf $105,155. Der US-Dollar-Index notiert am Donnerstag, dem 26.10.2023 bei $106,883.

Die Kursprognose für den US-Dollar-Index ist unverändert geblieben.

Notiert der US-Dollar-Index weiterhin oberhalb der laufenden X-Sequentials Aufwärtstrendmarken und wird an den Marken Unterstützung gefunden, dann ist ein weiterer Kursanstieg bis in eine X-Sequentials 5XZ

Kurszielzone bei $110,45 bis $112,70 zu erwarten, wobei sich das

eigentliche Kursziel bei $111,55 befindet.

Diese Kurszielzone sollte in den nächsten drei Monaten erreicht werden.

US-Dollar Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

EUR/USD: Steigt der US-Dollar Index, dann fällt der EUR/USD.GBP/USD: Steigt der US-Dollar Index, dann fällt der GBP/USD.USD/JPY: Steigt der US-Dollar Index, dann steigt auch der USD/JPY.USD/CAD: Steigt der US-Dollar Index, dann steigt auch der USD/CAD.ETH/EUR: Ein anhaltender Aufwärtstrend ist in der Regel erst dann zu erwarten, wenn der US-Dollar Index einen Hochpunkt ausgebildet hat.BTC/EUR: Ein anhaltender Aufwärtstrend ist in der Regel erst dann zu erwarten, wenn der US-Dollar Index einen Hochpunkt ausgebildet hat.Lesen Sie in der neuen X-Sequentials Trading Börsenbrief Ausgabe, wie sich die Forex Märkte entwickeln werden.Die nächste Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs erscheint am Wochenende.Mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief erhalten Sie wöchentlich aktuelle X-Sequentials Kursprognosen und Handelssignale für nachfolgende Märkte:VIX, DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bonds Future, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, BITCOIN/EURO, ETHEREUM/EURO, Brent Crude Öl, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen).Wenn Sie per Banküberweisung zahlen möchten, senden Sie eine formlose E-Mail an: devin.sage@gmail.com Sie erhalten nach Bestellung eine Rechnung, einen Lesezugang zum Abonnementbereich und wöchentlich den X-Sequentials Trading Börsenbrief per E-Mail.Der CRB-Index, ein Rohstoff-Korb-Index, stieg bis zum 15.9.2023 auf $290.2853 an und korrigierte bis zum 6.10.2023 auf $274.6318. Der CRB-Index schloss am Mittwoch, dem 25.10.2023 bei $283.1032. Prognostiziert man den Verlauf des CRB-Index, dann lässt sich ebenfalls die generelle Tendenz für die Rohstofftitel Crude Öl, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen) prognostizieren. Mit dem letzten Hochpunkt formierte der CRB ein bearishes, negatives X-Sequentials X7 Kursmuster, das einen Kursrückgang bis $263.85 - $258.56 undggf. bis $231,50 - $226,91 erwarten lässt. Infolgedessen würden die einzelnen Rohstofftitel in einen Abwärtstrend übergehen. Eine Aufwärtsbewegung kannnur einsetzen, wenn der CRB-Index Punkt 7X7 des Kursmusters bei $290,2835 überbietet. Infolgedessen würden die einzelnen Rohstofftitel in einen Aufwärtstrend übergehen. Mit der Prognose eines Kursrückgangs beim CRB-Index ergibt sich zugleich die Prognose eine Kursschwäche bei den einzelnen Rohstofftiteln. Das derzeitige Geschehen im Nahen Osten erfordert es, den Stop Loss dieser Prognose bei $290.2853 zu beachten. Zuletzt setzte eine starke Gegenbewegung ein. Sollte der Stop Loss überboten werden, dann sind keine fallenden Rohstofftitel mehr zu erwarten. Lesen Sie in der neuen X-Sequentials Trading Börsenbrief Ausgabe, wie sich die Rohstoff Märkte entwickeln werden.Die nächste Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs erscheint am Wochenende.Mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief erhalten Sie wöchentlich aktuelle X-Sequentials Kursprognosen und Handelssignale für nachfolgende Märkte:VIX, DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bonds Future, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, BITCOIN/EURO, ETHEREUM/EURO, Brent Crude Öl, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen).Wenn Sie per Banküberweisung zahlen möchten, senden Sie eine formlose E-Mail an: devin.sage@gmail.com Sie erhalten nach Bestellung eine Rechnung, einen Lesezugang zum Abonnementbereich und wöchentlich den X-Sequentials Trading Börsenbrief per E-Mail. Mit freundlichen GrüßenDevin SageX-Sequentials Trading Börsenbrief