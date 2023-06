Der XTB Wochenausblick - Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (17.06.23) - GOLD, DAX & GBPCHF

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Sitzungen der Notenbanken Fed, EZB und der BoJ sind vorbei, aber der Entscheidungsmarathon der Zentralbanken im Juni ist noch nicht zu Ende! In der nächsten Woche! Am Donnerstag werden die Anleger Gelegenheit haben, von der Bank of England und der Schweizerischen Nationalbank zu hören, während der Fed-Vorsitzende Powell am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress auftreten wird, um seine halbjährliche Anhörung abzuhalten. Schließlich werden am Freitag die vorläufigen PMI-Indizes aus Europa veröffentlicht. Achten Sie in der kommenden Handelswoche auf GOLD, DE30 und GBPCHF.

Die US-Notenbank beließ die Zinssätze letzte Woche zum ersten Mal seit 15 Monaten unverändert. Allerdings erwies sich das Dot-Plot als sehr hawkish, wobei der Median zwei weitere Zinserhöhungen von 25 Basispunkten in diesem Jahr vorschlug, was zu einem Pullback auf dem Goldmarkt führte. Der Fed-Vorsitzende Powell wird am Mittwoch und Donnerstag nächster Woche (jeweils um 16 Uhr deutscher Zeit) vor dem Kongress zu seiner halbjährlichen Anhörung erscheinen. Auch wenn er bei seinen Aussagen wahrscheinlich seine Ansichten aus der Pressekonferenz nach der Sitzung wiederholen wird, könnten seine Antworten auf die Fragen der Gesetzgeber dennoch für einen Anstieg der Volatilität sorgen.

In dieser Woche wird ein neuer Satz vorläufiger PMI-Indizes aus Europa veröffentlicht, der sich auf europäische Indizes wie den DAX auswirken könnte. Die Umfragedaten für Juni werden am Freitagmorgen veröffentlicht, wobei den deutschen und französischen Werten um 11:15 Uhr bzw. 11:30 Uhr dt. Zeit die meiste Aufmerksamkeit zuteil wird. Es werden keine größeren Abweichungen von den Maiwerten erwartet - die Indikatoren für das verarbeitende Gewerbe dürften sich weiterhin im Abwärtstrend befinden, während die Daten für den Dienstleistungssektor weiterhin auf eine Expansion in diesem Sektor hindeuten.

Das Devisenpaar GBPCHF ist eines der Forexpaare, die am Donnerstag, den 22. Juni, wahrscheinlich eine erhöhte Volatilität aufweisen werden. Grund dafür ist die Tatsache, dass sowohl die Schweizerische Nationalbank als auch die Bank of England ihre Zinsentscheidungen bekannt geben werden. Die SNB wird ihre Entscheidung um 11:30 Uhr dt. Zeit bekannt geben und die Zinsen voraussichtlich um 50 Basispunkte anheben. Die BoE wird ihre Entscheidung um 15:00 Uhr dt. Zeit bekannt geben und dürfte die Zinsen ebenfalls anheben, allerdings nur um 25 Basispunkte. Die SNB könnte jedoch eine dovishe Haltung einnehmen, da einige eine Zinsänderung von nur 25 Basispunkten für sinnvoll halten. In der Zwischenzeit wird erwartet, dass die Bank of England die Zinsen bis Ende des Jahres um 125 Basispunkte anhebt.

