Das Wohlergehen künftiger Generationen als Anlagethema

07. November 2022– Künftige Generationen haben ein Recht darauf eine gute, wenn nicht gar bessere, Welt zu erleben. Da die Interessen der künftigen Generation bereits in der Gegenwart liegen, ist es umso wichtiger ihnen bereits heute mehr Rechte einzuräumen.

Unternehmen in die Pflicht nehmen

Derzeit wird es Unternehmen zu einfach gemacht, nur wenig Wert auf das Wohlergehen von Kindern zu legen. So erfüllen nur zwei Prozent der 700 größten Unternehmen weltweit die Sorgfaltspflichtanforderungen der OECD-Leitlinien. Umso wichtiger wäre es, dass Unternehmen das Thema künftige Generationen oder einen Bericht über die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Zukunft in ihre ESG-Berichte aufnehmen. Auch sollten sie der Überprüfung ihrer Geschäftspartner in weiter entfernten Ländern mehr Aufmerksamkeit schenken. Dabei sind einerseits strenge Vorschriften erforderlich, doch müssen Investoren, Verbraucher und Unternehmen andererseits auch aktiv ihren Teil dazu beitragen. Eine Möglichkeit, Unternehmen im Hinblick auf ihre soziale Verantwortung zur Rechenschaft zu ziehen, wäre zum Beispiel der Einsatz des UNICEF-Kinderrechtsindex, den Investoren in ihre ESG-Prüfungen einbeziehen können.

Zentrale Herausforderungen: Klima, Biodiversität und Wasser

Insbesondere die Themen Klima und biologische Vielfalt sind eine tickende Zeitbombe, die wir an die nächsten Generationen weitergeben. So kommt es gerade in Asien oder Afrika immer häufiger zu extremen Wetterbedingungen. Dies kann zu Überschwemmungen aufgrund übermäßiger Regenfälle sowie zu Dürren und Trinkwasserknappheit führen, die wiederum bewaffnete Konflikte auslösen können.

Eine lebenswerte Zukunft erfordert weitreichende Maßnahmen in der Gegenwart

Die Anlagestrategie Future Generations von Triodos IM setzt hier an. Triodos IM investiert in Unternehmen, die sich für die Grundbedürfnisse von Kindern auf der ganzen Welt einsetzen und das Überleben und die Gesundheit von Kindern positiv beeinflussen. Unternehmen, die die Situation von Kindern jetzt und in Zukunft verbessern, bieten auch in Bezug auf die Rendite eine attraktive Investition. Triodos IM schließt nicht nur Aktivitäten aus, die Menschen und der Umwelt schaden, sondern setzt auch auf Unternehmen, die nachweislich zu einem besseren Wohlergehen von Kindern beitragen – dazu gehören gute Ernährung, Hygiene und sauberes Trinkwasser. Wichtige Kriterien im Rahmen der Future Generations sind die Verhinderung der Ausbeutung von Kindern, der Zugang zu Grundbedürfnissen und eine gesunde Ernährung. Die Unternehmen müssen alle nachhaltigen Kriterien erfüllen, die Triodos IM für seine Fonds anwendet, als auch eine solide finanzielle Basis haben.





Analyse von Sjoerd Rozing, Anlageexperte.bei Triodos Investment Management (IM)





Über Triodos Investment Management

Triodos Investment Management bringt ein breites Spektrum von Anlegern, die mit ihrem Geld einen dauerhaften, positiven Wandel bewirken wollen, mit innovativen Unternehmern und nachhaltigen Unternehmen zusammen, die genau das tun. Auf diese Weise wirken wir als Katalysator in Bereichen, die für den Übergang zu einer gerechteren, nachhaltigeren und humaneren Welt von entscheidender Bedeutung sind. In den 25 Jahren unserer Tätigkeit im Bereich Impact Investing haben wir fundierte Kenntnisse in Sektoren wie Energie und Klima, Inclusive Finance sowie nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft erworben. Wir investieren auch in börsennotierte Unternehmen, die einen wesentlichen Beitrag zum Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft leisten. Verwaltetes Vermögen per Ende Juni 2022: 5,7 Milliarden EUR. Triodos Investment Management ist ein weltweit tätiger Impact Investor und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Triodos Bank NV.







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.