Wohin geht die Reise beim Goldpreis

Damit es weiter aufwärts geht mit dem Preis des Edelmetalls, sollte die 2.075 US-Dollar-Marke überschritten werden

Dies entspricht in etwa dem Hoch aus 2020 und 2022. Wenn der Preis auf 2.200 US-Dollar je Unze steigt, dann wären dies rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Tiefstand lag bei 1.600 US-Dollar je Unze, käme es zu einer Verdopplung, so würde die Unze Gold 3.200 US-Dollar kosten. Denn vom Lehmann-Tief bis zum Höchststand von 1.921 US-Dollar in 2011 trat innerhalb von drei Jahren eine Verdopplung ein. Damals begann die Fed mit der QE (Ausweitung der Geldmenge). Sollte eine ähnliche Entwicklung einsetzen, dann läge der Goldpreis bis zum Jahr 2025 bei 3.200 US-Dollar je Unze. Gold reagiert deutlich auf einen Anstieg der US-Staatsverschuldung. Diese könnte bis 2050 laut Schätzungen rund 200 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Bei den Goldpreisszenarien hat sich Nicky Shiels einen Namen gemacht. Die Szenarien zeigen, dass Gold unabhängig von der US-Schuldensituation seinen Wert bewahren kann und den Anlegern Sicherheit bietet. Und steigen die US-Schulden auf 200 Prozent des BIP, dann müsste die Unze Gold etwa 3.500 US-Dollar kosten.

Der aktuelle Bullenmarkt bei Gold hat sich auf der Basis eines Goldpreises von ungefähr 1.600 US-Dollar gebildet. Sollte der Goldpreis fallen, dann könnten es heftige Rückschläge sein, ähnlich nach den Höchstständen von 2011, 2020 und 2022. Noch ist ungewiss, wie lange die Fed ihre Geldpolitik noch fortsetzt, auch ist der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen. Daher gibt es auch Stimmen, die davor warnen, dass der Goldpreis korrigieren könnte. Doch noch ist der Aufwärtstrend intakt und Gold, damit auch Goldgesellschaften glänzen. Revival Gold etwa besitzt die Beartrack-Arnett-Goldliegenschaft in Idaho. Es handelt sich um größte ehemals produzierende Goldmine in Idaho. Auch Skeena Resources arbeitet an der Wiederbelebung einer früher produzierenden Goldmine, der Eskay Creek-Mine in British Columbia. Daneben gehört dem Unternehmen die Snip-Goldmine, ebenfalls im Goldenen Dreieck in British Columbia.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/).

